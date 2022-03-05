Audi остановит приём заказов на гибридные автомобили по всей Европе

Заказать гибридный Audi в Европе можно до 10 марта: как утверждает издание со ссылкой на источники в дилерской среде, после этой даты приём заказов будет закрыт. Когда именно он будет возобновлён, не уточняется, но источники заявили, что лист заказов на 2022 год на фоне нынешней ситуации уже сформирован.