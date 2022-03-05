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Российские автопроизводители получили отсрочку по уплате утильсбора

Audi остановит приём заказов на гибридные автомобили по всей Европе

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Дмитрий Елизаров

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Компания Audi приостановит на неопределённый срок приём заказов на свои подзаряжаемые гибриды на европейском рынке. Как уточняет Automobilwoche, связано это с неопределённостью в поставках ряда компонентов. Кроме того, на некоторых европейских заводах будет временно приостановлено производство.

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  • Заказать гибридный Audi в Европе можно до 10 марта: как утверждает издание со ссылкой на источники в дилерской среде, после этой даты приём заказов будет закрыт. Когда именно он будет возобновлён, не уточняется, но источники заявили, что лист заказов на 2022 год на фоне нынешней ситуации уже сформирован.
  • Ограничения связывают не только с перебоями в поставках электронных и электрических компонентов, но и с высоким спросом на подзаряжаемые гибриды.
  • Помимо них, ограничения коснутся ряда моделей Audi с традиционными силовыми установками. В период с 7 по 11 марта заводы не будут собирать семейство A4/A5, а с 7 по 18 марта на паузу поставят выпуск Audi A6/A7.

Ранее о приостановке работы европейских заводов объявляли компании Porsche, Volkswagen и BMW. В последнем случае пауза связана с дефицитом электропроводки, которую на конвейеры концерна поставляли с украинских заводов партнёров BMW.

Замечали всплеск популярности гибридов?

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