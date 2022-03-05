Audi остановит приём заказов на гибридные автомобили по всей Европе

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Компания Audi приостановит на неопределённый срок приём заказов на свои подзаряжаемые гибриды на европейском рынке. Как уточняет Automobilwoche, связано это с неопределённостью в поставках ряда компонентов. Кроме того, на некоторых европейских заводах будет временно приостановлено производство.
Ранее о приостановке работы европейских заводов объявляли компании Porsche, Volkswagen и BMW. В последнем случае пауза связана с дефицитом электропроводки, которую на конвейеры концерна поставляли с украинских заводов партнёров BMW.