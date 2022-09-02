Audi представила новый электровнедорожник для Дакара

Дмитрий Елизаров
Компания Audi показала новую версию внедорожника RS Q e-tron, разработанного для ралли-рейдов (включая Дакар). Новая модификация с обозначением RS Q e-tron E2 получила значительно переработанный кузов, оптимизированную силовую электронику и новый интерфейс для пилотов. Первый старт намечен на октябрь.
- Внешность нового супервнедорожника выполнена в том же стиле, что и у прежнего RS Q e-tron. Однако при этом у них нет ни одной общей кузовной панели. Изменения в дизайне и компоновке (к примеру, в Audi отказались от части подкрылков и расширили зону кокпита) позволили сэкономить несколько килограммов, снизить центр тяжести и улучшить аэродинамику.
- Обтекаемость внедорожника улучшилась на 15%. На максимальную скорость RS Q e-tron E2 это не повлияло, так как она ограничена регламентом Дакара на отметке 170 км/ч. Однако более обтекаемая версия суперкара будет расходовать меньше электроэнергии. Кроме того, изменения в «подкапотных» пространствах облегчили доступ к колёсам: теперь при необходимости их будет проще поменять.
- Оптимизация силовой электроники включает в себя, к примеру, более точную калибровку контроллеров и модернизированное управление вспомогательными потребителями. Бортовой кондиционер внедорожника теперь работает не постоянно: система охлаждения салона включается периодически и на некоторое время, поддерживая заданную температуру. Параллельно были расширены возможности регулировки климатической установки для разных режимов эксплуатации. Эти доработки также должны помочь экономить электричество.
- В интерфейсе пилота и штурмана все доступные настройки и функции отображения информации теперь сгруппированы в четыре раздела — для гонок, дорог общего пользования и настроек, а четвёртый раздел содержит уведомления об ошибках. Экипажу и механикам теперь будет проще взаимодействовать со всеми системами автомобиля.
Audi RS Q e-tron оснащён электродвигателями на передней и задней осях, а также бензиновым мотором в качестве генератора электричества. На первом поколении суперкара они развивали 670 л.с. — изменилась ли отдача сейчас, не сообщается. Первый старт новинки намечен на октябрь и состоится в рамках ралли Марокко, а в январе 2023 года Audi RS Q e-tron примет участие в Дакаре. Пилотировать машины будут знаменитые гонщики Маттиас Экстрём, Стефан Петерансель и Карлос Сайнс.