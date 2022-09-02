Audi представила новый электровнедорожник для Дакара

Внешность нового супервнедорожника выполнена в том же стиле, что и у прежнего RS Q e-tron. Однако при этом у них нет ни одной общей кузовной панели. Изменения в дизайне и компоновке (к примеру, в Audi отказались от части подкрылков и расширили зону кокпита) позволили сэкономить несколько килограммов, снизить центр тяжести и улучшить аэродинамику.