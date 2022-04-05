Audi предложила 650 миллионов евро за долю в McLaren

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Дмитрий Елизаров
Компания Audi продолжает попытки выкупить часть британской фирмы McLaren. По данным Automobilwoche, немецкий бренд увеличил предлагаемую цену на 45% — с 450 до 650 миллионов евро. Audi рассчитывает приобрести часть того подразделения McLaren, которое отвечает за Формулу-1, но не планирует на этом останавливаться.
О внимании немецких фирм к McLaren стало известно ещё в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что концерн BMW опроверг сообщения о намерении выкупить часть компании, однако Audi не стала напрямую отрицать наличие таких намерений.