Audi предложила 650 миллионов евро за долю в McLaren

Компания Audi продолжает попытки выкупить часть британской фирмы McLaren. По данным Automobilwoche, немецкий бренд увеличил предлагаемую цену на 45% — с 450 до 650 миллионов евро. Audi рассчитывает приобрести часть того подразделения McLaren, которое отвечает за Формулу-1, но не планирует на этом останавливаться.