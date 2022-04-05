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Audi предложила 650 миллионов евро за долю в McLaren

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Дмитрий Елизаров

Компания Audi продолжает попытки выкупить часть британской фирмы McLaren. По данным Automobilwoche, немецкий бренд увеличил предлагаемую цену на 45% — с 450 до 650 миллионов евро. Audi рассчитывает приобрести часть того подразделения McLaren, которое отвечает за Формулу-1, но не планирует на этом останавливаться.

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  • По данным источников издания, Audi рассчитывает таким способом получить доступ к участию в «королевских гонках». Однако далее немецкая компания собирается приобрести часть дорожного подразделения McLaren — того, что разрабатывает, производит и продаёт суперкары для дорог общего пользования.
  • Как сообщает Bloomberg, вторая часть сделки может быть осложнена тем, что McLaren уже подписала меморандум о намерениях с концерном BMW — документ был оформлен 24 марта. Он подразумевает совместную разработку платформы для электрических спорткаров. Однако меморандум не имеет обязательной силы, и этот проект может быть отменён британцами ради сделки с Audi.
  • Ожидается, что официально о соглашении обе компании объявят в ближайшие дни, а совет директоров концерна Volkswagen Group одобрит сделку ближе к концу месяца.

О внимании немецких фирм к McLaren стало известно ещё в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что концерн BMW опроверг сообщения о намерении выкупить часть компании, однако Audi не стала напрямую отрицать наличие таких намерений.

Как считаете, стоит Audi выходить в Формулу-1?

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