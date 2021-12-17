Audi попрощается с моделью R8 хардкорной модификацией

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Компания Audi готова выпустить ещё одну спецверсию своего суперкара R8 перед тем, как лишить модель двигателя внутреннего сгорания. Управляющий директор Audi Sport Себастьян Грэмс заявил изданию Top Gear, что возможности R8 ещё отнюдь не исчерпаны, а идеями на будущее инженеры располагают. Когда именно модельное семейство переведут на электричество, пока неясно, но принципиальное решение по этому поводу уже принято.
Ранее сообщалось, что Audi планирует преобразовать с учётом экологичности не только R8, но и всё RS-семейство. Уже к 2026 году около 80% спортивных моделей компании будут так или иначе электрифицированы.