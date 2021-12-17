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Audi попрощается с моделью R8 хардкорной модификацией

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Дмитрий Елизаров

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Компания Audi готова выпустить ещё одну спецверсию своего суперкара R8 перед тем, как лишить модель двигателя внутреннего сгорания. Управляющий директор Audi Sport Себастьян Грэмс заявил изданию Top Gear, что возможности R8 ещё отнюдь не исчерпаны, а идеями на будущее инженеры располагают. Когда именно модельное семейство переведут на электричество, пока неясно, но принципиальное решение по этому поводу уже принято.

Audi R8 LMS GT4 образца 2020 года

  • Судя по некоторым намёкам представителя Audi, прощальная версия R8 окажется заднеприводной. Это позволит сделать её характер более драйверским. Кроме того, отказ от quattro поможет облегчить модель примерно на 65 килограммов. Намерена ли компания поднять мощность 5,2-литрового V10 выше нынешних 620 л.с., не уточняется, хотя такой шаг представляется вполне возможным.
  • Издание предполагает, что новая модификация Audi R8 выйдет на рынок следующей осенью и будет производиться и продаваться в течение года: таким образом, тираж спецверсии окажется ограниченным. После этого модель должна покинуть конвейер, уступив своё место электрическому преемнику.

Ранее сообщалось, что Audi планирует преобразовать с учётом экологичности не только R8, но и всё RS-семейство. Уже к 2026 году около 80% спортивных моделей компании будут так или иначе электрифицированы.

Достойна Audi R8 звания суперкара?

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