Audi пообещала пять новинок для России в 2022 году

Сначала, в первом квартале года, стартуют продажи 400-сильных седана и хэтчбека Audi RS3. Силовой агрегат составляют «турбопятёрка» 2.5 и 7-ступенчатый преселективный «робот». Машины оснащены полным приводом, набирают сотню за 3,8 секунды и могут разогнаться максимально до 290 км/ч.

В конце первого или начале второго квартала у дилеров появятся Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback. У них тот же мотор, что у легковых «трёшек», но за счёт большей массы кроссоверы набирают 100 км/ч за 4,5 секунды.

Третий квартал станет премьерным для рестайлингового семейства Audi A8 во главе с 563-сильным S8. Моторная гамма по-прежнему будет состоять из турбомоторов объёмом 3 и 4 литра. После обновления у модели появились продвинутая оптика с 1,3 миллиона микрозеркал в каждой фаре и усовершенствованная медиасистема.

Во втором полугодии для заказа станут доступны суперкар R8 в виде купе и родстера, а также электромобиль e-tron GT, который дополнит предложение из кроссоверов e-tron и e-tron Sportback. Электрокар набирает сотню за 3,3 секунды и может проезжать на одной зарядке до 487 километров по WLTP.