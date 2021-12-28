Audi пообещала пять новинок для России в 2022 году

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Преемник суперкара Audi R8 окажется электрическим
В 2022 году российский завод Hyundai увеличит производство до 240 тысяч машин
В представительстве компании Audi раскрыли планы по выходу новинок на российский рынок в 2022 году. Как стало известно Журналу Авто.ру, в линейке появятся три заряженные модели, электромобиль и обновлённый флагманский седан.
Во втором полугодии для заказа станут доступны суперкар R8 в виде купе и родстера, а также электромобиль e-tron GT, который дополнит предложение из кроссоверов e-tron и e-tron Sportback. Электрокар набирает сотню за 3,3 секунды и может проезжать на одной зарядке до 487 километров по WLTP.