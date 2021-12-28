Оставить коммент

В 2022 году российский завод Hyundai увеличит производство до 240 тысяч машин

Audi пообещала пять новинок для России в 2022 году

Новости

Кирилл Малышев

Комменты

В представительстве компании Audi раскрыли планы по выходу новинок на российский рынок в 2022 году. Как стало известно Журналу Авто.ру, в линейке появятся три заряженные модели, электромобиль и обновлённый флагманский седан.

  • Сначала, в первом квартале года, стартуют продажи 400-сильных седана и хэтчбека Audi RS3. Силовой агрегат составляют «турбопятёрка» 2.5 и 7-ступенчатый преселективный «робот». Машины оснащены полным приводом, набирают сотню за 3,8 секунды и могут разогнаться максимально до 290 км/ч.
  • В конце первого или начале второго квартала у дилеров появятся Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback. У них тот же мотор, что у легковых «трёшек», но за счёт большей массы кроссоверы набирают 100 км/ч за 4,5 секунды.
  • Третий квартал станет премьерным для рестайлингового семейства Audi A8 во главе с 563-сильным S8. Моторная гамма по-прежнему будет состоять из турбомоторов объёмом 3 и 4 литра. После обновления у модели появились продвинутая оптика с 1,3 миллиона микрозеркал в каждой фаре и усовершенствованная медиасистема.

Во втором полугодии для заказа станут доступны суперкар R8 в виде купе и родстера, а также электромобиль e-tron GT, который дополнит предложение из кроссоверов e-tron и e-tron Sportback. Электрокар набирает сотню за 3,3 секунды и может проезжать на одной зарядке до 487 километров по WLTP.

Какую из них вы бы купили?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я