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Audi показала тизеры (предположительно) обновлённого кроссовера e-tron
Новости

Кирилл Малышев

23 сентября Audi обещает рассекретить новый электромобиль e-tron. По выложенным тизерам можно предположить, что им окажется рестайлинговая версия одноимённого кроссовера.

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  • Тизеры показывают изменившиеся задние фонари, наружные камеры вместо зеркал заднего вида (такая опция есть и на дореформенном Audi e-tron) и передние фары. Последние, судя по намёкам бренда, получат новые технологии освещения. Также предполагается появление новой псевдорешётки радиатора.
  • Ожидаются изменения в силовой установке. Скорее всего, кроссовер станет дальнобойнее и сможет преодолеть на одной зарядке около 600 километров по WLTP. Нынешняя версия на 95-киловаттном аккумуляторе проезжает до 400 километров.

Audi e-tron начали официально продавать в России летом 2020 года. На тот момент он был самым дорогим кроссовером в линейке «колец». Позднее к нему присоединилось кросс-купе с приставкой Sportback. А вот легковой e-tron GT до нашего рынка добраться не успел.

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