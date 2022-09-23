Audi показала тизеры (предположительно) обновлённого кроссовера e-tron

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Audi сначала обновит электрический e-tron, а потом заменит новой моделью
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Кирилл Малышев
23 сентября Audi обещает рассекретить новый электромобиль e-tron. По выложенным тизерам можно предположить, что им окажется рестайлинговая версия одноимённого кроссовера.
Audi e-tron начали официально продавать в России летом 2020 года. На тот момент он был самым дорогим кроссовером в линейке «колец». Позднее к нему присоединилось кросс-купе с приставкой Sportback. А вот легковой e-tron GT до нашего рынка добраться не успел.