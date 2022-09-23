Audi показала тизеры (предположительно) обновлённого кроссовера e-tron

Тизеры показывают изменившиеся задние фонари, наружные камеры вместо зеркал заднего вида (такая опция есть и на дореформенном Audi e - tron ) и передние фары. Последние, судя по намёкам бренда, получат новые технологии освещения. Также предполагается появление новой псевдорешётки радиатора.

Ожидаются изменения в силовой установке. Скорее всего, кроссовер станет дальнобойнее и сможет преодолеть на одной зарядке около 600 километров по WLTP . Нынешняя версия на 95-киловаттном аккумуляторе проезжает до 400 километров.

Audi e-tron начали официально продавать в России летом 2020 года. На тот момент он был самым дорогим кроссовером в линейке «колец». Позднее к нему присоединилось кросс-купе с приставкой Sportback. А вот легковой e-tron GT до нашего рынка добраться не успел.