Оставить коммент

Кроссоверы Kaiyi выйдут на российский рынок через месяц: известны примерные цены

Audi показала предсерийный кроссовер Q6 e-tron на испытаниях

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Audi опубликовала серию фотографий будущего электрокроссовера Q6 e-tron: сделаны они, как утверждается, во время испытаний вседорожника на Крайнем Севере. Технические характеристики вседорожника пока не озвучиваются, но новинка должна встать на конвейер уже в нынешнем году.

Читайте нас в Дзене!
1/5
  • Насколько можно судить по фото, кроссовер получит характерные выштамповки по бортам, крупные складки на крыльях и оригинальную светотехнику. Головная оптика может стать многоярусной, но на фото пока видны только «пиксельные» ходовые огни. Не исключено, их рисунок можно будет настраивать.
  • Audi пообещала, что Q6 e-tron выйдет на рынок в традиционном кузове и как кросс-купе, которое компания именует Sportback. Базироваться электрокар будет на новой платформе PPE и, возможно, станет первой серийной моделью на основе этой архитектуры. Вседорожник, согласно официальному сообщению, снабдят 800-вольтовой системой и инновационными механизмами управления аккумуляторами и зарядкой.
  • Какие двигатели получит Q6 e-tron, пока не раскрывается. По неофициальным данным, моторы базовой версии кроссовера смогут развивать 470 л.с. и 800 Нм, но появится у Q6 и RS-модификация с двигателями мощностью около 650 л.с.

Ещё в декабре Audi объявила, что запустит производство этого электрокара в 2023 году. Сейчас стало известно, что с Q6 e-tron стартует крупнейшая модельная экспансия бренда в истории — в период до 2025 года Audi планирует вывести на рынок более двух десятков новых моделей, примерно половина из которых окажется электрическими.

А вам нравятся электрокары Audi?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании