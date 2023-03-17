Audi показала предсерийный кроссовер Q6 e-tron на испытаниях

Насколько можно судить по фото, кроссовер получит характерные выштамповки по бортам, крупные складки на крыльях и оригинальную светотехнику. Головная оптика может стать многоярусной, но на фото пока видны только «пиксельные» ходовые огни. Не исключено, их рисунок можно будет настраивать.

Audi пообещала, что Q6 e-tron выйдет на рынок в традиционном кузове и как кросс-купе, которое компания именует Sportback. Базироваться электрокар будет на новой платформе PPE и , возможно, станет первой серийной моделью на основе этой архитектуры. Вседорожник, согласно официальному сообщению, снабдят 800-вольтовой системой и инновационными механизмами управления аккумуляторами и зарядкой.

Какие двигатели получит Q6 e-tron, пока не раскрывается. По неофициальным данным, моторы базовой версии кроссовера смогут развивать 470 л.с. и 800 Нм, но появится у Q6 и RS-модификация с двигателями мощностью около 650 л.с.

Ещё в декабре Audi объявила, что запустит производство этого электрокара в 2023 году. Сейчас стало известно, что с Q6 e-tron стартует крупнейшая модельная экспансия бренда в истории — в период до 2025 года Audi планирует вывести на рынок более двух десятков новых моделей, примерно половина из которых окажется электрическими.