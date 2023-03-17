Audi показала предсерийный кроссовер Q6 e-tron на испытаниях

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Электрокар Audi RS e-tron GT получил спецверсию в стиле тестового прототипа
Кроссоверы Kaiyi выйдут на российский рынок через месяц: известны примерные цены
Компания Audi опубликовала серию фотографий будущего электрокроссовера Q6 e-tron: сделаны они, как утверждается, во время испытаний вседорожника на Крайнем Севере. Технические характеристики вседорожника пока не озвучиваются, но новинка должна встать на конвейер уже в нынешнем году.
Ещё в декабре Audi объявила, что запустит производство этого электрокара в 2023 году. Сейчас стало известно, что с Q6 e-tron стартует крупнейшая модельная экспансия бренда в истории — в период до 2025 года Audi планирует вывести на рынок более двух десятков новых моделей, примерно половина из которых окажется электрическими.