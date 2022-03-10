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Audi показала обновлённый e-tron Sportback в камуфляже

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Дмитрий Елизаров

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Компания Audi опубликовала фотографии прототипа рестайлингового электрокара e-tron Sportback, который проходит зимние испытания в Швеции при температуре ниже -20 градусов. Судя по размещению камуфляжной плёнки, кроссовер получит доработанное оформление передней части и кормы. Никаких технических характеристик пока не обнародовано, но ранее сообщалось, что с рестайлингом Audi e-tron могут увеличить запас хода.

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  • Насколько можно судить по фото, обновлённый Audi e-tron Sportback будет отличаться новой радиаторной решёткой (возможно, её выполнят полностью закрытой), иной пластикой бамперов и модернизированной оптикой, как передней, так и задней.
  • Ожидается, что электрокроссоверу также доработают интерьер, расширят список цветов кузова и вариантов дизайна колёсных дисков. Кроме того, не исключено применение новых аккумуляторов, с помощью которых запас хода e-tron увеличится с нынешних 400 примерно до 600 километров.
  • Ранее тестовые прототипы уже замечали на дорогах общего пользования, но сейчас электрокары, по официальному сообщению, проходят программу тестов на закрытом полигоне Audi. Он занимает территорию более 3600 гектар и располагает как трассами с разным покрытием, так и офисными помещениями, а также отелем для сотрудников компании. Полигон используется для тонкой калибровки шасси и оптимизации программного обеспечения электрокаров в экстремальных условиях.

Этот рестайлинг может оказаться для семейства Audi e-tron первым и последним. В ноябре прошлого года представители компании заявляли, что через несколько лет электрокар заместят в модельном ряду марки принципиально новой моделью на более современной платформе.

Присматривались к электрокарам Audi?

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