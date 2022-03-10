Audi показала обновлённый e-tron Sportback в камуфляже

Ранее тестовые прототипы уже замечали на дорогах общего пользования, но сейчас электрокары, по официальному сообщению, проходят программу тестов на закрытом полигоне Audi. Он занимает территорию более 3600 гектар и располагает как трассами с разным покрытием, так и офисными помещениями, а также отелем для сотрудников компании. Полигон используется для тонкой калибровки шасси и оптимизации программного обеспечения электрокаров в экстремальных условиях.