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Audi подтвердила выход электрокроссовера Q6 e-tron в 2023 году
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Audi обнародовала уточнённый вариант стратегии перехода на электротягу: производство автомобилей с ДВС компания прекратит к 2033 году. В сообщении о стратегии упоминается и новый электрокар — им станет кроссовер Q6 e-tron, который появится уже в 2023-м.

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  • Audi Q6 e-tron должен заполнить в электрической линейке бренда пространство между компактным Q4 и флагманским Q8 e-tron. Ранее сообщалось, что вседорожник разрабатывают на новой платформе PPE, которую он должен разделить с электрической версией Porsche Macan.
  •  Однако коллеги Audi из Цуффенхаузена отложили выход своей новинки на год — до 2024 года. Audi же планирует поставить Q6 e-tron на конвейер завода в Ингольштадте уже в следующем году. Он станет первым электромобилем, производство которого здесь организуют, а собирать вседорожник будут на одной линии с Audi A4 и A5.
  • Такое объединение Audi организует с целью экономии на производстве. При этом компания уже пообещала, что модели с ДВС будут постепенно замещаться на конвейере электрическими альтернативами. Таким образом, A4 и A5 вскоре могут быть переведены на электротягу.
  • Начиная с 2029 года все заводы Audi на планете будут собирать как минимум одну электрическую модель, а к 2033-му компания планирует полностью отказаться от ДВС. При этом фирма намерена расширять производственные мощности: к примеру, уже сейчас Audi и FAW строят новый завод в Китае. Он ориентирован исключительно на сборку электрокаров на платформе PPE и должен заработать в 2024 году.

Ранее сообщалось, что немецкая компания планирует предлагать электрические модели во всех сегментах присутствия, включая компактные и относительно доступные автомобили. Не собирается Audi отказываться и от универсалов, считая их частью фирменного имиджа.

Пересели бы с бензинового Audi на электрический?

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