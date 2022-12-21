Audi подтвердила выход электрокроссовера Q6 e-tron в 2023 году

Начиная с 2029 года все заводы Audi на планете будут собирать как минимум одну электрическую модель, а к 2033-му компания планирует полностью отказаться от ДВС. При этом фирма намерена расширять производственные мощности: к примеру, уже сейчас Audi и FAW строят новый завод в Китае. Он ориентирован исключительно на сборку электрокаров на платформе PPE и должен заработать в 2024 году.