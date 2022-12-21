Audi подтвердила выход электрокроссовера Q6 e-tron в 2023 году

- Audi Q6 e-tron должен заполнить в
электрической линейке бренда пространство между компактным Q4 и флагманским Q8
e-tron. Ранее сообщалось, что вседорожник разрабатывают на новой платформе PPE,
которую он должен разделить с электрической версией Porsche Macan.
- Однако коллеги Audi из Цуффенхаузена отложили выход своей новинки на год — до 2024
года. Audi же планирует поставить Q6 e-tron на конвейер завода в Ингольштадте
уже в следующем году. Он станет первым электромобилем, производство которого
здесь организуют, а собирать вседорожник будут на одной линии с Audi A4 и A5.
- Такое объединение Audi организует с целью экономии на производстве. При этом
компания уже пообещала, что модели с ДВС будут постепенно замещаться на конвейере
электрическими альтернативами. Таким образом, A4 и A5 вскоре могут быть переведены на электротягу.
- Начиная с 2029 года все
заводы Audi на планете будут собирать как минимум одну электрическую модель, а
к 2033-му компания планирует полностью отказаться от ДВС. При этом фирма намерена
расширять производственные мощности: к примеру, уже сейчас Audi и FAW строят
новый завод в Китае. Он ориентирован исключительно на сборку электрокаров на
платформе PPE и должен заработать в 2024 году.
Ранее сообщалось, что немецкая компания
планирует предлагать электрические модели во всех сегментах присутствия, включая компактные и относительно доступные автомобили.
Не собирается Audi отказываться и от универсалов, считая их частью фирменного
имиджа.