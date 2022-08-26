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Audi подтвердила участие в Формуле-1 и показала свой болид
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Дмитрий Елизаров

Компания Audi официально подтвердила, что примет участие в гонках Формулы-1 начиная с сезона 2026 года. Какая именно команда станет партнёром Audi, пока не уточняется, но фирма уже заявила, что разработает собственный силовой агрегат. Кроме того, Audi продемонстрировала вариант фирменной ливреи для формульного болида.

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  • Разработкой двигателя по новому регламенту Формулы-1 займётся подразделение Audi Sport: строить мотор будут в новом инжиниринговом центре в Нойбурге-на-Донау. Подготовка центра для запуска разработки и последующих испытаний силового агрегата должна быть завершена к концу нынешнего года.
  • В Audi рассчитывают, что разработка высокотехнологичного двигателя окажет непосредственное влияние и на технологии, которые применяются на гражданских моделях компании. Кроме того, немецкая фирма рассчитывает на маркетинговый потенциал «королевских гонок». Аудитория Формулы-1 стабильно растёт, причём наибольший прирост зрителей наблюдается в США и Китае, которые являются для Audi ключевыми рынками.
  • Участие в Формуле-1 означает для компании закрытие проекта гонок на выносливость. Кроме того, новые планы приведут к некоторым кадровым перестановкам: к примеру, нынешний директор Audi Sport Юлиус Зеебах займётся стратегическим руководством Audi в области технического развития, а его место займёт Рольф Михль, сейчас выполняющий функции операционного директора подразделения. Непосредственное управление проектом Формулы-1 возложено на инженера Адама Бейкера, ранее несколько лет отработавшего в FIA.
  • Действительно ли болид Формулы-1 от Audi выйдет на трассы в 2026 году именно в такой ливрее, пока не уточняется: компания называет нынешнюю его версию «шоу-каром». Команду-партнёра Audi официально объявит ближе к концу года, но по мнению экспертов издания Motorsport, фирма планирует выкупить долю в Sauber.

Ещё один бренд концерна Volkswagen Group, который также проявляет внимание к Формуле-1, это Porsche. В Цуффенхаузене пока не делали официальных заявлений по этому поводу, но предполагается, что Porsche заключит соглашение с Red Bull.

Как считаете, станет Формула-1 интереснее после появления Audi и Porsche?

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