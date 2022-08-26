Audi подтвердила участие в Формуле-1 и показала свой болид

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Дешёвый кроссовер Hyundai Venue получил «подогретую» версию
Дмитрий Елизаров
Компания Audi официально подтвердила, что примет участие в гонках Формулы-1 начиная с сезона 2026 года. Какая именно команда станет партнёром Audi, пока не уточняется, но фирма уже заявила, что разработает собственный силовой агрегат. Кроме того, Audi продемонстрировала вариант фирменной ливреи для формульного болида.
Ещё один бренд концерна Volkswagen Group, который также проявляет внимание к Формуле-1, это Porsche. В Цуффенхаузене пока не делали официальных заявлений по этому поводу, но предполагается, что Porsche заключит соглашение с Red Bull.