Audi подтвердила участие в Формуле-1 и показала свой болид

Участие в Формуле-1 означает для компании закрытие проекта гонок на выносливость. Кроме того, новые планы приведут к некоторым кадровым перестановкам: к примеру, нынешний директор Audi Sport

Юлиус Зеебах

займётся стратегическим руководством Audi в области технического развития, а его место займёт Рольф Михль, сейчас выполняющий функции операционного директора подразделения. Непосредственное управление проектом Формулы-1 возложено на инженера Адама Бейкера, ранее несколько лет отработавшего в FIA.