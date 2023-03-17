Audi подтвердила переименование топливных A4 и A6 в A5 и A7

Недавние слухи о том, что Audi собирается радикально пересмотреть свою товарную номенклатуру, получили официальное подтверждение. Генеральный директор «Четырёх колец» Маркус Дюсманн заявил в интервью немецкому журналу Auto Bild, что нечётные индексы будут использоваться для топливных автомобилей, а чётные — для электрокаров. Топ-менеджер конкретизировал: следующий A4 с ДВС будет продаваться как A5, а следующий A6 с ДВС — как A7.