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Audi подтвердила переименование топливных A4 и A6 в A5 и A7

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Александр Орехов

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Недавние слухи о том, что Audi собирается радикально пересмотреть свою товарную номенклатуру, получили официальное подтверждение. Генеральный директор «Четырёх колец» Маркус Дюсманн заявил в интервью немецкому журналу Auto Bild, что нечётные индексы будут использоваться для топливных автомобилей, а чётные — для электрокаров. Топ-менеджер конкретизировал: следующий A4 с ДВС будет продаваться как A5, а следующий A6 с ДВС — как A7.

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Концептуальные седан и универсал Audi A6 e-tron

  • Каков будет состав новых «пятого» и «седьмого» семейств в плане ассортимента кузовов — обещают рассказать позднее отдельно. При этом технический директор бренда Оливер Хоффманн, также присутствовавший на интервью, заверил журналистов, что энтузиасты могут рассчитывать на «множество эмоциональных и высокопроизводительных вариантов». Он также подтвердил, что в 2024 году Audi начнёт внедрять ДВС нового, последнего в истории компании поколения.
  • Батарейные седан и универсал Audi A6, уже показанные в виде концептов, должны выйти в 2024 году. Они разделят новую платформу Premium Platform Electric с электрокроссовером Q6, который ожидается в 2023-м. Об их младшем брате, новом A4, пока ничего наверняка не известно, но в 2021-м инсайдеры сообщали, что он получит «горячую» RS-версию.
  • В отличие от конкурентов из Мерседеса, которые ввиду предстоящей тотальной электрификации могут вскоре ликвидировать суббренд Mercedes-EQ, Audi продолжит добавлять к названиям своих электромобилей слово e-tron: Хоффманн пояснил, что это уже устоявшийся термин, и компания хочет и дальше придерживаться его.

Немногим ранее Маркус Дюсманн подтвердил намерение выпустить электрическую модель начального уровня, которая расположится в товарной линейке ступенькой ниже кроссовера Q4-e-tron. К середине этого десятилетия марка готовит в общей сложности более двух десятков новинок, свыше 10 из них не будут иметь ДВС.

Как вам такой подход к наименованию автомобилей?

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