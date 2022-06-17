Audi подала в суд на китайскую марку Nio из-за буквы S

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Дмитрий Елизаров
Компания Audi обратилась в суд Мюнхена с претензиями в адрес китайского производителя Nio. Как пишет Handelsblatt, фирму не устраивает маркировка ряда моделей Nio, в частности, кроссоверов ES6 и ES8. По мнению Audi, эти названия слишком легко спутать с обозначениями её моделей — S6 и S8, несмотря на то, что они являются седанами.
Последней новинкой бренда стал кроссовер ES7, сопоставимый по габаритам с большими вседорожниками BMW. Электрокар располагает двумя электромоторами на 653 л.с., а купить его в Китае можно без аккумулятора: в этом случае батареи придётся брать в аренду с ежемесячным платежом.