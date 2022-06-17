Audi подала в суд на китайскую марку Nio из-за буквы S

Как считают в Audi, выбранные китайским производителем обозначения для своих моделей на европейском рынке ущемляют права компании. В Nio отказались от комментариев

. Место подачи иска объясняется тем, что в Мюнхене расположены европейская штаб-квартира и дизайн-центр марки Nio.