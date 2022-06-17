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Audi подала в суд на китайскую марку Nio из-за буквы S

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Дмитрий Елизаров

Компания Audi обратилась в суд Мюнхена с претензиями в адрес китайского производителя Nio. Как пишет Handelsblatt, фирму не устраивает маркировка ряда моделей Nio, в частности, кроссоверов ES6 и ES8. По мнению Audi, эти названия слишком легко спутать с обозначениями её моделей — S6 и S8, несмотря на то, что они являются седанами.

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  • Судебное разбирательство спровоцировано намерением марки Nio выйти на европейский рынок. Продажи китайских автомобилей в Германии должны стартовать в четвёртом квартале нынешнего года и начнутся с модели ET7 — она считается конкурентом Audi A6.
  • Как считают в Audi, выбранные китайским производителем обозначения для своих моделей на европейском рынке ущемляют права компании. В Nio отказались от комментариев. Место подачи иска объясняется тем, что в Мюнхене расположены европейская штаб-квартира и дизайн-центр марки Nio.
  • В конце прошлого года Nio запустила продажи своих автомобилей в Норвегии. Кроме того, марка планирует появиться на рынках Швеции, Дании и Нидерландов.

Последней новинкой бренда стал кроссовер ES7, сопоставимый по габаритам с большими вседорожниками BMW. Электрокар располагает двумя электромоторами на 653 л.с., а купить его в Китае можно без аккумулятора: в этом случае батареи придётся брать в аренду с ежемесячным платежом.

Как считаете, правильно действуют в Audi?

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