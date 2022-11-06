Audi переименовала кроссоверы e-tron без смены поколений: обновлённые версии покажут 9 ноября

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Электрокары Audi будут очищать воздух во время движения и зарядки
JAC вновь скрыл рублёвые цены и убрал с сайта одну модель
Александр Орехов
Audi подтвердила информацию о переименовании кроссоверов e-tron и e-tron Sportback после планового рестайлинга. Обновлённые версии электромобилей, которые будут называться Q8 e-tron и Q8 e-tron Sportback, дебютируют уже 9 ноября.
В прошлом месяце Кен Блок опубликовал первое видео из цикла Electrikhana, в котором известный экстремал гоняет на электрическом прототипе Audi S1 Hoonitron, построенном в рамках нового партнерства.