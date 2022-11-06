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Audi переименовала кроссоверы e-tron без смены поколений: обновлённые версии покажут 9 ноября
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Александр Орехов

Audi подтвердила информацию о переименовании кроссоверов e-tron и e-tron Sportback после планового рестайлинга. Обновлённые версии электромобилей, которые будут называться Q8 e-tron и Q8 e-tron Sportback, дебютируют уже 9 ноября.

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  • Судя по изображению, рестайлинг будет незначительным: слегка изменятся бамперы и наполнение радиаторной решётки. Обновление в плане техники должно быть более масштабным. Семейство сохранит компромиссную архитектуру MLB Evo, но, как ожидается, получит более эффективные электромоторы, новый блок аккумуляторов и улучшенную систему рекуперации энергии. Запас хода на одном заряде должен существенно увеличиться.
  • При этом принципиально новые Audi Q8 e-tron, построенные на специальной «батарейной» платформе, появятся только в 2026 году — это уже официально. Их будут выпускать на том же заводе в Брюсселе, что и нынешние машины.

В прошлом месяце Кен Блок опубликовал первое видео из цикла Electrikhana, в котором известный экстремал гоняет на электрическом прототипе Audi S1 Hoonitron, построенном в рамках нового партнерства.

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