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Audi отозвала в России машины для проверки одного светодиода

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Кирилл Малышев

Компания Audi объявила отзыв для 1260 автомобилей, проданных на российском рынке. Под него подпадают модели A4, A5, A6, A7, A8, e-tron, Q7, Q8, RS, RS6, SQ7, SQ8. Потенциально дефектные машины были проданы в 2021–2022 годах, говорится в сообщении Росстандарта.

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  • Из-за «отклонения в процессе производства» на автомобилях может быть не полностью отключён режим транспортировки. В этом случае потолочный светодиод системы ЭРА-ГЛОНАСС светится красным цветом. Дилерам предписано обновить ПО, чтобы система перешла в рабочий режим, а диод сменил свечение на зелёное.
  • Владельцы автомобилей получат уведомление от дилера с приглашением на бесплатный ремонт письмом или по телефону. Также можно самостоятельно связаться с официальным представителем марки либо проверить VIN-код своей машины на участие в отзывных кампаниях на Авто.ру.

Это уже вторая отзывная кампания Audi в России за две недели. В конце марта на сервис пригласили владельцев 1226 машин семи моделей. На них возможно нарушение углов установки задних колёс.

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