Audi отозвала в России машины для проверки одного светодиода

Из-за «отклонения в процессе производства» на автомобилях может быть не полностью отключён режим транспортировки. В этом случае потолочный светодиод системы ЭРА-ГЛОНАСС светится красным цветом. Дилерам предписано обновить ПО, чтобы система перешла в рабочий режим, а диод сменил свечение на зелёное.