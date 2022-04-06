Audi отозвала в России машины для проверки одного светодиода

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Кирилл Малышев
Компания Audi объявила отзыв для 1260 автомобилей, проданных на российском рынке. Под него подпадают модели A4, A5, A6, A7, A8, e-tron, Q7, Q8, RS, RS6, SQ7, SQ8. Потенциально дефектные машины были проданы в 2021–2022 годах, говорится в сообщении Росстандарта.
Это уже вторая отзывная кампания Audi в России за две недели. В конце марта на сервис пригласили владельцев 1226 машин семи моделей. На них возможно нарушение углов установки задних колёс.