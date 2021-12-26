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Audi отзывает кроссоверы Q5 — они могут потерять мощность, если пролить жидкость на задние кресла

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Михаил Кондратьев

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Компания Audi объявила в США отзыв кроссоверов семейства Q5. У сервисной кампании необычная причина: автомобили могут внезапно потерять мощность, если пролить жидкость на задние сиденья. Это, в свою очередь, увеличивает риск ДТП.

  • Дело в том, что под задними креслами располагается один из блоков управления электроникой. Если в него проникнет влага, это может вызвать короткие замыкания, из-за чего автомобиль перейдёт в аварийный режим. На машине можно будет продолжать движение, однако отдача двигателя автоматически снизится.
  • В документах Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) говорится также, что в редких случаях влага может добраться до блока управления сквозь днище автомобиля — при езде по лужам или в сильный дождь.
  • Кампания затрагивает обычные кроссоверы Q5, выпущенные с 2016 по 2021 годы (348 261 единиц), машины в модификации SQ5 (2017—2021 годов выпуска; 36 196 экземпляров), а также версии Q5 Sportback и SQ5 Sportback (ещё 4534 кроссовера) 2021 года выпуска. Всего на ремонт пригласят владельцев 288 991 автомобиля.
  • Устранять проблему в дилерских центрах будут с помощью установки защитного покрытия на электронный модуль, а также дополнительной изоляции той зоны пола, через которую влага может попадать с улицы.

Ранее в 2021 году компания Audi объявила отзыв автомобилей в России, однако в том случае причиной стали проблемы с системой ЭРА-ГЛОНАСС — в части машин оказались приборы с нарушенной работоспособностью.

Отправлялись когда-нибудь на ремонт из-за проблем с электроникой автомобиля?

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