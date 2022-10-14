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Audi отзовёт более 170 тысяч автомобилей из-за проблем с медиасистемой
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Audi отзовёт в США и Канаде 170 296 автомобилей самых разных моделей — от A4 до e-Tron GT и RS Q8. В отзывной кампании будут участвовать почти новые машины, выпущенные главным образом в 2021 году. У всех этих Audi может выйти из строя медиасистема.

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  • Североамериканское подразделение Audi объясняет возможную поломку программным сбоем, который способен привести к повреждению системных файлов. В итоге медиасистема может, к примеру, не отображать картинку с камеры заднего вида, а в особо редких случаях — полностью выйти из строя.
  • Издание Autoevolution уточняет, что с января 2021 года, когда Audi начала получать гарантийные претензии по этой причине, было зафиксировано 594 случая поломки основного блока медиасистемы, потребовавшего замены, и только 330 обращений по поводу камеры заднего вида.
  • На основании этих обращений производитель провёл внутреннее расследование и принял решение о проведении сервисной кампании. Она будет запущена 2 декабря: владельцам потенциально проблемных Audi предложат посетить дилерские центры для обновления софта.

В России об отзывных кампаниях автовладельцев стали уведомлять через сервис госуслуг: о запуске функции Росстандарт сообщил в начале октября. Для этого пользователь сервиса должен располагать верифицированными данными о своём автомобиле.

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