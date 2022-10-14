Audi отзовёт более 170 тысяч автомобилей из-за проблем с медиасистемой

Компания Audi отзовёт в США и Канаде 170 296 автомобилей самых разных моделей — от A4 до e-Tron GT и RS Q8. В отзывной кампании будут участвовать почти новые машины, выпущенные главным образом в 2021 году. У всех этих Audi может выйти из строя медиасистема.