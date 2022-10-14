Audi отзовёт более 170 тысяч автомобилей из-за проблем с медиасистемой

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Дмитрий Елизаров
Компания Audi отзовёт в США и Канаде 170 296 автомобилей самых разных моделей — от A4 до e-Tron GT и RS Q8. В отзывной кампании будут участвовать почти новые машины, выпущенные главным образом в 2021 году. У всех этих Audi может выйти из строя медиасистема.
В России об отзывных кампаниях автовладельцев стали уведомлять через сервис госуслуг: о запуске функции Росстандарт сообщил в начале октября. Для этого пользователь сервиса должен располагать верифицированными данными о своём автомобиле.