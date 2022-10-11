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Audi выпустила лимитированную серию спорткроссовера RS Q3 в честь 10-летия модели
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Дмитрий Елизаров

Компания Audi представила особый вариант исполнения спортивного вседорожника RS Q3, посвящённый юбилею модели. Версия получила соответствующее название Edition 10 Years, а основным её отличием от стандартного кроссовера станут эксклюзивные спортивные кресла. Всего будет выпущено только 555 таких Audi RS Q3: превратить стандартный вседорожник в лимитированный можно за доплату.

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  • Внешними отличиями Edition 10 Years станут особый цвет кузова Chronos Grey и оригинальные колёсные диски на 21 дюйм. Кроме того, снаружи кроссовер украсят множеством чёрных элементов.
  • Интерьер вседорожника будет отделан сочетанием кожи и карбона вместе с красными вставками и строчкой медного оттенка. Кресла с интегрированными подголовниками и развитой боковой поддержкой оформят кожей и микрофиброй, на спинках сидений также появятся углепластиковые накладки.
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  • Единственное изменение в ходовой части — это устанавливаемые по умолчанию углерод-керамические тормоза с 19-дюймовыми дисками и тёмно-серыми суппортами. За доплату их можно будет окрасить в красный или синий цвета.
  • Edition 10 Years компания предложит как опциональный пакет для стандартного вседорожника по цене от 5 990 евро (5,8 тысяч долларов).

RS Q3 актуального поколения Audi представила в 2019 году. Кроссовер оснащается 2,5-литровым турбомотором, который развивает 400 л.с. и 480 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды. У модели имеется и купеобразная версия RS Q3 Sportback, но получит ли она юбилейное исполнение, пока не сообщается.

Стоит за такое переплачивать, как считаете?

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