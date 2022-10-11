Audi выпустила лимитированную серию спорткроссовера RS Q3 в честь 10-летия модели

Единственное изменение в ходовой части — это устанавливаемые по умолчанию углерод-керамические тормоза с 19-дюймовыми дисками и тёмно-серыми суппортами. За доплату их можно будет окрасить в красный или синий цвета.

Edition 10 Years компания предложит как опциональный пакет для стандартного вседорожника по цене от 5 990 евро (5,8 тысяч долларов).

RS Q3 актуального поколения Audi представила в 2019 году. Кроссовер оснащается 2,5-литровым турбомотором, который развивает 400 л.с. и 480 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды. У модели имеется и купеобразная версия RS Q3 Sportback, но получит ли она юбилейное исполнение, пока не сообщается.