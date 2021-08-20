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Audi остановит два главных завода — но не только из-за нехватки чипов
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Audi остановит три сборочных линии на своём головном предприятии в Ингольштадте и конвейеры завода в Неккарзульме до 30 августа. Как пишет Spiegel, тем самым будет вынужденно продлён отпуск примерно для 10 тысяч сотрудников. Нехватка микроэлектронных компонентов стала не единственной причиной остановки.

  • Одну из линий завода в Ингольштадте компания во время простоя будет готовить к запуску производства электрокроссовера Q6 e-tron, официально пока не представленного. Прочие конвейеры поставят на паузу из-за недопоставки компонентов.
  • По подсчётам компании, из-за кризиса в электронной отрасли Audi выпустила в первом полугодии примерно на 50 тысяч машин меньше, чем могла бы, несмотря на полностью сформированные листы заказов. Те чипы, которые всё-таки поставляются на конвейеры, устанавливают в модели с максимальной маржинальностью и минимальным объёмом вредных выбросов.
  • Компания прогнозирует возможное продолжение нехватки компонентов и в сентябре, поэтому пока долгосрочных производственных планов не строит.

Ранее об аналогичной проблеме объявила компания Toyota, которая до недавнего времени не ощущала нехватки компонентов благодаря собственным запасам. Запасы подошли к концу, и марка вынуждена сокращать производство на 40%. АвтоВАЗ также остановит конвейеры до конца августа: тем самым срок простоя линии по сборке Lada Granta превысит календарный месяц.

Как считаете, кризис действительно существует?

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