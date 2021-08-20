Audi остановит два главных завода — но не только из-за нехватки чипов

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Дмитрий Елизаров
Компания Audi остановит три сборочных линии на своём головном предприятии в Ингольштадте и конвейеры завода в Неккарзульме до 30 августа. Как пишет Spiegel, тем самым будет вынужденно продлён отпуск примерно для 10 тысяч сотрудников. Нехватка микроэлектронных компонентов стала не единственной причиной остановки.
Ранее об аналогичной проблеме объявила компания Toyota, которая до недавнего времени не ощущала нехватки компонентов благодаря собственным запасам. Запасы подошли к концу, и марка вынуждена сокращать производство на 40%. АвтоВАЗ также остановит конвейеры до конца августа: тем самым срок простоя линии по сборке Lada Granta превысит календарный месяц.