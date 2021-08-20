Audi остановит два главных завода — но не только из-за нехватки чипов

Компания Audi остановит три сборочных линии на своём головном предприятии в Ингольштадте и конвейеры завода в Неккарзульме до 30 августа. Как пишет Spiegel, тем самым будет вынужденно продлён отпуск примерно для 10 тысяч сотрудников. Нехватка микроэлектронных компонентов стала не единственной причиной остановки.