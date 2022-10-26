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Audi официально назвала своего партнёра в Формуле-1
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Дмитрий Елизаров

Компания Audi объявила о своём участии в Формуле-1 ещё в конце августа. Однако тогда не сообщалось, с какой именно командой производитель заключит соглашение. Сейчас немецкая марка официально заявила, что с сезона 2026 года начнёт поставлять силовые агрегаты для болидов Sauber.

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  • Партнёрство Audi и Sauber может быть подкреплено приобретением немецким производителем доли в гоночной команде, но официального подтверждения эта информация пока не получила.
  • Сейчас Sauber участвует в «королевских гонках» под названием Alfa Romeo Racing, однако по предварительным данным уже в сезоне 2024 года команда вернётся к своему оригинальному имени либо договорится на кратковременное спонсорство.
  • С 2026 года болиды Sauber будут комплектоваться силовыми агрегатами Audi. Именно с этого сезона Формула-1 должна перейти на синтетическое топливо, поэтому разработка моторов начнётся гораздо раньше. Ожидается, что первые «полевые» испытания новых двигателей начнутся уже в 2025 году.

Audi уже заявила, что создавать двигатели планирует в новом инжиниринговом центре подразделения Audi Sport. Готовить центр к началу инжиниринговых работ закончат к концу нынешнего года.

Становится интересно, верно?

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