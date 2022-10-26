Audi официально назвала своего партнёра в Формуле-1

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Дмитрий Елизаров
Компания Audi объявила о своём участии в Формуле-1 ещё в конце августа. Однако тогда не сообщалось, с какой именно командой производитель заключит соглашение. Сейчас немецкая марка официально заявила, что с сезона 2026 года начнёт поставлять силовые агрегаты для болидов Sauber.
Audi уже заявила, что создавать двигатели планирует в новом инжиниринговом центре подразделения Audi Sport. Готовить центр к началу инжиниринговых работ закончат к концу нынешнего года.