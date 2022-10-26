Audi официально назвала своего партнёра в Формуле-1

Компания Audi объявила о своём участии в Формуле-1 ещё в конце августа. Однако тогда не сообщалось, с какой именно командой производитель заключит соглашение. Сейчас немецкая марка официально заявила, что с сезона 2026 года начнёт поставлять силовые агрегаты для болидов Sauber.