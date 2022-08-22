Электрокары Zetta не будут выпускать в России

Внедорожный электроседан от Audi: первое изображение
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Audi опубликовала первое изображение нового концепта под названием activesphere. Прототип станет четвёртым в ряду разработок, объединённых общим названием sphere, после skyphere, grandsphere и urbansphere. Судя по тизеру, Audi activesphere окажется внедорожным седаном. Полноценный дебют концепт-кара намечен на начало следующего года.

Читайте нас в Дзене!
1/2
  • Изображённый на тизере концепт-кар имеет трёхобъёмный кузов с явно выраженным багажником и узкую оптику в стиле прочих прототипов из этой серии. Основное отличие activesphere — внедорожная направленность: концепт располагает большим дорожным просветом, пластиковыми накладками на колёсные арки и шинами с развитым протектором.
  • Никаких технических характеристик Audi пока не раскрыла: известно лишь, что activeshpere получит электрическую силовую установку и систему автономного управления. «Концепт предложит максимальную вариативность для активного образа жизни как на асфальте, так и на бездорожье», — говорится в описании будущей новинки.

Сейчас в линейке Sphere у марки Audi имеются большой минивэн urbanshpere, роскошное четырёхдверное купе grandsphere и родстер skysphere. Все они демонстрируют, как могут выглядеть будущие премиальные электрокары Audi и какими технологиями могут оснащаться.

Внедорожный седан — жизнеспособная концепция?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение