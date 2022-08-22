Внедорожный электроседан от Audi: первое изображение

Никаких технических характеристик Audi пока не раскрыла: известно лишь, что activeshpere

получит электрическую силовую установку и систему автономного управления.

«Концепт предложит максимальную вариативность для активного образа жизни как на асфальте, так и на бездорожье», — говорится в описании будущей новинки.