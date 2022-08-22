Внедорожный электроседан от Audi: первое изображение

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Дмитрий Елизаров
Компания Audi опубликовала первое изображение нового концепта под названием activesphere. Прототип станет четвёртым в ряду разработок, объединённых общим названием sphere, после skyphere, grandsphere и urbansphere. Судя по тизеру, Audi activesphere окажется внедорожным седаном. Полноценный дебют концепт-кара намечен на начало следующего года.
Сейчас в линейке Sphere у марки Audi имеются большой минивэн urbanshpere, роскошное четырёхдверное купе grandsphere и родстер skysphere. Все они демонстрируют, как могут выглядеть будущие премиальные электрокары Audi и какими технологиями могут оснащаться.