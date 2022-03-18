Audi готовит премиальный пикап, который сможет конкурировать с Toyota Hilux

Маркус Дюсманн в ответ на прямой вопрос о перспективах выпуска пикапа под маркой Audi сказал, что компания изучает такой вариант. Кроме того, он пообещал, что в скором времени Audi выступит с более конкретными заявлениями: издание посчитало это намёком на возможность показа концепт-кара.