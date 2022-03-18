Audi готовит премиальный пикап, который сможет конкурировать с Toyota Hilux

Материал по теме
Audi представила A6 e-tron Avant — дальнобойный электроуниверсал с поддержкой быстрой зарядки
Lamborghini заново соберёт утонувшие в Атлантике Aventador
Дмитрий Елизаров
Компания Audi обдумывает перспективы создания премиального пикапа и готовится продемонстрировать подобный концепт-кар. Об этом пишет Autocar со ссылкой на заявление главы компании Маркуса Дюсманна. Предполагается, что такой пикап мог бы конкурировать с Toyota Hilux и Ford Ranger в их топовых комплектациях.
Ранее среди премиальных европейских брендов выпуском роскошного пикапа отметилась только марка Mercedes-Benz. Их X‑class базировался на Nissan Navara, однако успеха не снискал и продержался на конвейере лишь около трёх лет.