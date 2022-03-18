Lamborghini заново соберёт утонувшие в Атлантике Aventador

Audi готовит премиальный пикап, который сможет конкурировать с Toyota Hilux

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Audi обдумывает перспективы создания премиального пикапа и готовится продемонстрировать подобный концепт-кар. Об этом пишет Autocar со ссылкой на заявление главы компании Маркуса Дюсманна. Предполагается, что такой пикап мог бы конкурировать с Toyota Hilux и Ford Ranger в их топовых комплектациях.

Читайте нас в Дзене!

Иллюстрация: проект Audi Quattro Truck дизайнера Роли Хейра

  • Маркус Дюсманн в ответ на прямой вопрос о перспективах выпуска пикапа под маркой Audi сказал, что компания изучает такой вариант. Кроме того, он пообещал, что в скором времени Audi выступит с более конкретными заявлениями: издание посчитало это намёком на возможность показа концепт-кара.
  • По версии издания, Audi могла бы при разработке собственного концептуального грузовика обратиться к решениям, уже использованным на прототипе AI:Trail. Это концепт внедорожника будущего, который отличался футуристической внешностью и электрической силовой установкой. О серийных перспективах AI:Trail на момент премьеры в 2019 году компания ничего не сообщала.
  • Конвейерная же версия пикапа Audi способна стать ещё одним витком развития сотрудничества марок Volkswagen и Ford: известно, что новое поколение пикапа Amarok марка Volkswagen разрабатывает на платформе недавно представленного Ford Ranger. Учитывая, что Audi входит в концерн VW Group, та же платформа может послужить основой и для премиального пикапа. По другой версии, грузовик мог бы пополнить линейку электрических Audi на общих для концерна архитектурах — ещё одна серийная модель гипотетически снизит затраты на их разработку.

Ранее среди премиальных европейских брендов выпуском роскошного пикапа отметилась только марка Mercedes-Benz. Их X‑class базировался на Nissan Navara, однако успеха не снискал и продержался на конвейере лишь около трёх лет.

Как считаете, нужен марке Audi свой пикап?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я