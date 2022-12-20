Audi и Porsche отзовут свои электрокары из-за одной и той же проблемы с подвеской

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Audi отзовёт более 170 тысяч автомобилей из-за проблем с медиасистемой
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Дмитрий Елизаров
Компания Audi отзовёт в США электрокары e-tron GT, а Porsche — несколько вариантов Taycan с разными кузовами из-за одной и той же проблемы. Как уточняет Национальная администрация безопасности дорожного движения, у соплатформенных электромобилей может возникнуть неполадка в одной из стоек пневмоподвески, что ухудшит управляемость и увеличит риск аварии.
В конце ноября Audi уведомила об отзыве сразу шести моделей. Двигатели дефектных машин могут потерять значительную часть мощности, если пролить жидкость на задний диван.