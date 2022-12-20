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Audi и Porsche отзовут свои электрокары из-за одной и той же проблемы с подвеской
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Audi отзовёт в США электрокары e-tron GT, а Porsche — несколько вариантов Taycan с разными кузовами из-за одной и той же проблемы. Как уточняет Национальная администрация безопасности дорожного движения, у соплатформенных электромобилей может возникнуть неполадка в одной из стоек пневмоподвески, что ухудшит управляемость и увеличит риск аварии.

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Porsche Taycan

  • Пневмоэлемент одной из стоек подвески может потерять весь воздух. Произойдёт это из-за несоблюдения производственной спецификации некоторых деталей стойки, что влечёт за собой ослабление стопорного кольца. Утверждается, что проблемную деталь поставляла на конвейеры сторонняя компания.
  • Потеря воздуха пневмоэлементом уменьшит дорожный просвет в районе этой стойки подвески, ухудшит ездовой комфорт и при определённых обстоятельствах может привести к аварии.
  • На сервисные центры придётся отправиться 96 владельцам Audi e-tron GT, выпущенных в первой половине сентября 2021 года, а также 28 электрокаров Porsche Taycan разных модификаций, собранных в период с 27 июля по 25 октября 2021 года. При этом проблемных машин может быть больше, так как часть электрокаров уже починили по гарантии после личных обращений владельцев.

В конце ноября Audi уведомила об отзыве сразу шести моделей. Двигатели дефектных машин могут потерять значительную часть мощности, если пролить жидкость на задний диван.

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