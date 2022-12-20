Audi и Porsche отзовут свои электрокары из-за одной и той же проблемы с подвеской

На сервисные центры придётся отправиться 96 владельцам Audi e-tron GT

, выпущенных в первой половине сентября 2021 года, а также

28 электрокаров Porsche Taycan разных модификаций, собранных в период с 27 июля по 25 октября 2021 года. При этом проблемных машин может быть больше, так как часть электрокаров уже починили по гарантии после личных обращений владельцев.