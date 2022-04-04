Audi и Porsche могут появиться в Формуле-1. Всё решится на этой неделе

Руководство концерна Volkswagen Group собирается объявить своё решение по этому вопросу на этой неделе. Слухи о появлении немецких брендов в «королевских гонках» ходят уже много лет, однако пока этого не произошло. Источники говорят о том, что пока никаких точных договорённостей между автопроизводителями и гоночными командами нет.