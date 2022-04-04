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Audi и Porsche могут появиться в Формуле-1. Всё решится на этой неделе

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Кирилл Малышев

Компании Audi и Porsche могут появиться в гонках Формулы-1 как партнёры существующих команд. Предварительно речь идёт о 2026 годе, сообщает Reuters.

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  • Руководство концерна Volkswagen Group собирается объявить своё решение по этому вопросу на этой неделе. Слухи о появлении немецких брендов в «королевских гонках» ходят уже много лет, однако пока этого не произошло. Источники говорят о том, что пока никаких точных договорённостей между автопроизводителями и гоночными командами нет.
  • Компания Porsche может стать долгосрочным партнёром команды Red Bull. А Audi якобы собирается купить McLaren за 500 миллионов евро. При этом представители последнего заявили, что команда не продаётся.
  • Предполагается, что окончательное решение автогиганта будет зависеть от того, совершит ли Формула-1 обещанный к 2026 году переход на синтетическое топливо. Концерн всеми силами старается ликвидировать последствия дизельгейта и не будет участвовать ни в каких «неэкологичных» проектах.

Бренд Audi никогда не был представлен в Формуле-1. Марка Porsche выступала в гонках неоднократно, однако громких успехов не добивалась. В 2020 году Audi ушла из чемпионатов DTM и Формула-Е, чтобы в 2022-м впервые заявиться на Дакар с гибридным болидом.

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