Audi и Porsche могут появиться в Формуле-1. Всё решится на этой неделе

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Кирилл Малышев
Компании Audi и Porsche могут появиться в гонках Формулы-1 как партнёры существующих команд. Предварительно речь идёт о 2026 годе, сообщает Reuters.
Бренд Audi никогда не был представлен в Формуле-1. Марка Porsche выступала в гонках неоднократно, однако громких успехов не добивалась. В 2020 году Audi ушла из чемпионатов DTM и Формула-Е, чтобы в 2022-м впервые заявиться на Дакар с гибридным болидом.