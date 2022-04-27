Audi и BMW отказались от экспорта автомобилей в Китай через Россию
Дмитрий Савостьянчик
Audi и BMW приняли решение отказаться от экспорта автомобилей в Китай и Монголию по железной дороге через Россию, сообщает агентство Nikkei. Автопроизводители опасаются, что машины могут быть конфискованы российскими властями в ответ на санкции, а страховые компании отказываются страховать груз. Теперь поставки будут осуществлять по морю: это дольше, но заметно дешевле.
- Доставка автомобилей железной дорогой из Германии в Китай обходится производителям примерно на 80% дороже, чем морем. Но такой вариант быстрее и стабильнее (с точки зрения расписания), а также экологичнее.
- Доля продаж BMW немецкой сборки в Китае обычно не превышает 25%. В 2021 году объём импорта составил 150–200 тысяч машин, ещё 850 тысяч проданных BMW сошли с совместного завода в Шэньяне.
- Большинство продаж Audi (700 тысяч машин в 2021 году) также пришлось на машины местного производства. При этом продажи импортных экземпляров выросли в 1,5 раза.
- В настоящее время поставки Audi и BMW в Китай приостановлены.
- О планах других европейских автопроизводителей перейти на «морскую» логистику пока не сообщалось (даже внутри концерна VW Group). Хотя, например, Porsche еженедельно отправлял в Китай по 2–3 поезда c 80–90 машинами в каждом.
- Европейские компании рассматривают альтернативные железнодорожные пути. Это в любом случае приведёт к увеличению сроков и стоимости доставки и отразится на итоговой стоимости продукции.
- Некоторые европейские логистические компании предупреждают клиентов о том, что не будут нести ответственность за грузы, перевозимые через Россию.
- Китайские логистические компании в свою очередь предлагают своим экспортёрам скидку на «военное страхование грузов», направляющихся в Европу.
Из-за санкций большинство мировых автопроизводителей ещё в марте приостановили свою деятельность на территории России. Во второй половине апреля американский концерн General Motors первым принял решение окончательно покинуть местный рынок и даже запретил отгрузку предоплаченных машин дилерам. Эксперты автобизнеса прогнозируют, что продажи новых машин по итогу года сократятся в лучшем случае на 50%, а подержанных — на 20%.