Audi и BMW отказались от экспорта автомобилей в Китай через Россию

Audi и BMW приняли решение отказаться от экспорта автомобилей в Китай и Монголию по железной дороге через Россию, сообщает агентство Nikkei. Автопроизводители опасаются, что машины могут быть конфискованы российскими властями в ответ на санкции, а страховые компании отказываются страховать груз. Теперь поставки будут осуществлять по морю: это дольше, но заметно дешевле.