«Самый быстрый автомобиль в мире» получит открытую версию

Audi и BMW отказались от экспорта автомобилей в Китай через Россию

Новости

Дмитрий Савостьянчик

Audi и BMW приняли решение отказаться от экспорта автомобилей в Китай и Монголию по железной дороге через Россию, сообщает агентство Nikkei. Автопроизводители опасаются, что машины могут быть конфискованы российскими властями в ответ на санкции, а страховые компании отказываются страховать груз. Теперь поставки будут осуществлять по морю: это дольше, но заметно дешевле.

Читайте нас в Дзене!
  • Доставка автомобилей железной дорогой из Германии в Китай обходится производителям примерно на 80% дороже, чем морем. Но такой вариант быстрее и стабильнее (с точки зрения расписания), а также экологичнее.
  • Доля продаж BMW немецкой сборки в Китае обычно не превышает 25%. В 2021 году объём импорта составил 150–200 тысяч машин, ещё 850 тысяч проданных BMW сошли с совместного завода в Шэньяне. 
  • Большинство продаж Audi (700 тысяч машин в 2021 году) также пришлось на машины местного производства. При этом продажи импортных экземпляров выросли в 1,5 раза. 
  • В настоящее время поставки Audi и BMW в Китай приостановлены. 
  • О планах других европейских автопроизводителей перейти на «морскую» логистику пока не сообщалось (даже внутри концерна VW Group). Хотя, например, Porsche еженедельно отправлял в Китай по 2–3 поезда c 80–90 машинами в каждом. 
  • Европейские компании рассматривают альтернативные железнодорожные пути. Это в любом случае приведёт к увеличению сроков и стоимости доставки и отразится на итоговой стоимости продукции.
  • Некоторые европейские логистические компании предупреждают клиентов о том, что не будут нести ответственность за грузы, перевозимые через Россию.
  • Китайские логистические компании в свою очередь предлагают своим экспортёрам скидку на «военное страхование грузов», направляющихся в Европу. 

Из-за санкций большинство мировых автопроизводителей ещё в марте приостановили свою деятельность на территории России. Во второй половине апреля американский концерн General Motors первым принял решение окончательно покинуть местный рынок и даже запретил отгрузку предоплаченных машин дилерам. Эксперты автобизнеса прогнозируют, что продажи новых машин по итогу года сократятся в лучшем случае на 50%, а подержанных — на 20%. 

Как считаете, правильный ход от Audi и BMW?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение