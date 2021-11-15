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Audi и BMW решили выкупить по одному подразделению McLaren

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Дмитрий Елизаров

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Компании Audi и BMW могут разделить между собой британскую фирму Mclaren. Как сообщает Automotive News со ссылкой на немецкое издание Automobilwoche (оно не уточнило происхождения информации), Audi заинтересована в приобретении команды Формулы-1, а BMW не прочь выкупить подразделение по производству суперкаров. В BMW эти сведения уже опровергли, представители Audi оказались более осторожны в заявлениях.

  • Издание утверждает, что покупка McLaren F1 стала бы для Audi относительно лёгкой возможностью принять участие в Формуле-1 — посредством вывода на трассы болида с двигателем Audi на фоне грядущих изменений в регламенте гоночной серии.
  • В свою очередь, BMW, выкупив часть британской компании, смогла бы сыграть в сегменте полноценных суперкаров, в котором сейчас отсутствует. Источники издания уверяли, что переговоры с бахрейнским фондом Mumtalakat, которому принадлежит 42% акций McLaren, стартуют в декабре. Ранее компания заявляла, что не нуждается в модели такого класса, потому что баварская линейка включает в себя купе M8. Как отмечает издание, информацию о намерении приобрести часть McLaren в BMW назвали «не соответствующей действительности».
  • В свою очередь, отреагировали на публикацию и в Audi. Немецкая компания обтекаемо отметила, что регулярно рассматривает различные варианты для сотрудничества, при этом никаких конкретных заявлений по поводу намерений сотрудничества с McLaren сделано не было.
  • Пандемийные ограничения негативно сказались на финансовом состоянии британской компании, однако в McLaren уже нашли ряд возможностей для выхода из кризиса. В июле McLaren привлекла 550 миллионов фунтов новых инвестиций и ещё 620 миллионов долларов посредством выпуска облигаций.

Ещё одна серьёзная трансформация крупных европейских производителей состоялась во второй половине нынешнего года: фирмы Bugatti и Rimac образовали совместное предприятие. На актуальные модельные линейки обеих компаний слияние не повлияет, но в будущем возможно появление гиперкаров совместной разработки.

Пригодился бы BMW суперкар, созданный таким путём?

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