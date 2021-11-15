Audi и BMW решили выкупить по одному подразделению McLaren

Компании Audi и BMW могут разделить между собой британскую фирму Mclaren. Как сообщает Automotive News со ссылкой на немецкое издание Automobilwoche (оно не уточнило происхождения информации), Audi заинтересована в приобретении команды Формулы-1, а BMW не прочь выкупить подразделение по производству суперкаров. В BMW эти сведения уже опровергли, представители Audi оказались более осторожны в заявлениях.