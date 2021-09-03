Audi grandsphere: А8 будущего с дверями как у Rolls-Royce

Традиционных дисплеев в салоне нет: все изображения проеци­руются на деревянные панели отделки. Некоторые функции управляются жестами. Однако сохранились и физические органы управления. Например, шайбы климат-контроля на дверных картах.

Руль у концепт-кара остался. Баранка выдвигается из приборной панели, когда водитель хочет взять управление на себя. При этом делать это совсем необязательно, так как у grandsphere есть автопилот четвёртого уровня.

В отличие от некоторых нынешних люксовых седанов, у grandsphere задний диван цельный, а на консоли между передними сиденьями стоит натуральное растение и ниша с парой стеклянных стаканов. В отделке интерьера прототипа использо­ваны дерево, шерсть, синтети­ческие ткани и металл. Некоторые детали салона grandsphere сделаны из переработанных материалов.

Первым в линейке Sphere был электрический родстер skysphere. В движение его приводит 623-сильная установка. Уникальной фишкой машины была возмож­ность менять колёсную базу в диапазоне 250 милли­метров. Закроет серию Audi urbansphere — компактный городской электрокар. Не исключено, что он будет кроссовером.