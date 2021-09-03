Audi grandsphere: А8 будущего с дверями как у Rolls-Royce

Материал по теме
Автопилот и изменяющаяся колёсная база: вот какими будут Audi будущего
В BMW сделали прототип из вторично переработанного сырья
Кирилл Малышев
Компания Audi рассекретила второй концепт из серии Sphere — большое четырёхдверное купе grandsphere. Одной из основных особенностей машины стали двери: задние створки распахиваются против хода движения. Из серийных премиальных автомобилей такое решение встречается только на моделях Rolls-Royce.
Первым в линейке Sphere был электрический родстер skysphere. В движение его приводит 623-сильная установка. Уникальной фишкой машины была возможность менять колёсную базу в диапазоне 250 миллиметров. Закроет серию Audi urbansphere — компактный городской электрокар. Не исключено, что он будет кроссовером.