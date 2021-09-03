В BMW сделали прототип из вторично переработанного сырья

Audi grandsphere: А8 будущего с дверями как у Rolls-Royce
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Кирилл Малышев

Компания Audi рассекретила второй концепт из серии Sphere — большое четырёх­дверное купе grandsphere. Одной из основных особен­ностей машины стали двери: задние створки распахи­ваются против хода движения. Из серийных премиальных автомо­билей такое решение встречается только на моделях Rolls-Royce.

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  • Концепты «сферической» серии намекают на будущие электрокары Audi. Grandsphere, скорее всего, является пред­вестником модели A8. Сама Audi называет прототип «бизнес-джетом для асфальта», так как его салон просторнее по сравнению с актуаль­ным флагманским седаном марки.
  • Силовая установка прототипа состоит из двух электро­моторов суммарной мощностью 710 л.с. Питает их аккумулятор на 120 кВт·ч. Разгон до сотни занимает около четырёх секунд, а на одной зарядке Audi grandsphere проезжает до 750 километров. Концепт оснащён полно­управляемым шасси с пневмо­подвеской. Последняя подстраива­ется в том числе и на основе показаний фронтальной камеры.
  • Длина grandsphere составляет 5,4 метра, а колёсная база — 3,2 метра. Дизайн кузова уникальный, не похожий на ныне выпускаемые Audi. Логотипы марки в экстерьере — не физические, а изображения с подсветкой. 
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  • Традиционных дисплеев в салоне нет: все изображения проеци­руются на деревянные панели отделки. Некоторые функции управляются жестами. Однако сохранились и физические органы управления. Например, шайбы климат-контроля на дверных картах.
  • Руль у концепт-кара остался. Баранка выдвигается из приборной панели, когда водитель хочет взять управление на себя. При этом делать это совсем необязательно, так как у grandsphere есть автопилот четвёртого уровня.
  • В отличие от некоторых нынешних люксовых седанов, у grandsphere задний диван цельный, а на консоли между передними сиденьями стоит натуральное растение и ниша с парой стеклянных стаканов. В отделке интерьера прототипа использо­ваны дерево, шерсть, синтети­ческие ткани и металл. Некоторые детали салона grandsphere сделаны из переработанных материалов.

Первым в линейке Sphere был электрический родстер skysphere. В движение его приводит 623-сильная установка. Уникальной фишкой машины была возмож­ность менять колёсную базу в диапазоне 250 милли­метров. Закроет серию Audi urbansphere — компактный городской электрокар. Не исключено, что он будет кроссовером.

Как вам натуральные растения в салоне?

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