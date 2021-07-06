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Audi готовит сразу три концепта из одной серии Sphere

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Дмитрий Елизаров

Компания Audi пообещала показать на автосалоне в Мюнхене три концептуальные разработки из одной линейки — они получили названия Sky Sphere, Grand Sphere и Urban Sphere. Технических подроб­ностей о прототипах пока нет, но издание L’Argus утверждает, что линейка Shpere является частью масштабного электрического «проекта Artemis». Дебют прототипов состоится 7 сентября.

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  • Audi уже показала первые тизеры будущих концептов: они представляют собой графические силуэты. Благодаря этим скетчам становится понятно, что под именем Sky Sphere скрывается спорткар классических пропорций гран-туризмо, Grand Shpere, вероятнее всего, окажется роскошным седаном или лифтбеком — кандидатом на место нынешнего Audi A8 в линейке, а Urban Sphere напоминает городской вседорожник.
  • Предполагается, что эти концепты предвещают появление новой модельной линейки Audi, которая разрабаты­вается в рамках «проекта Artemis». Он подразумевает создание новой электрической платформы, на которой будут базироваться достаточно крупные электро­мобили премиального характера. Не исключено, что эта платформа в будущем станет основой для первого полностью электрического Bentley.
  • Помимо прочего, частью этого проекта может оказаться анонсиро­ванный ранее маркой Volkswagen «проект Trinity». Первенец нового семейства электро­мобилей VW, как ожидается, получит форму кросс-купе и при этом станет одной из самых «дальнобойных» моделей с высоким уровнем автономности.

Автосалон IAA в Мюнхене пройдёт в период с 7 по 12 сентября — мероприятие будет идеологи­ческим наследником одноимённого между­народного автошоу во Франкфурте. Не исключено, выставка окажется первой в своём роде в Европе, которая пройдёт офлайн после мировой пандемии.

Доводилось бывать на международных выставках?

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