Audi готовит сразу три концепта из одной серии Sphere

Компания Audi пообещала показать на автосалоне в Мюнхене три концептуальные разработки из одной линейки — они получили названия Sky Sphere, Grand Sphere и Urban Sphere. Технических подроб­ностей о прототипах пока нет, но издание L’Argus утверждает, что линейка Shpere является частью масштабного электрического «проекта Artemis». Дебют прототипов состоится 7 сентября.