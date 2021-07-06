Audi готовит сразу три концепта из одной серии Sphere

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Дмитрий Елизаров
Компания Audi пообещала показать на автосалоне в Мюнхене три концептуальные разработки из одной линейки — они получили названия Sky Sphere, Grand Sphere и Urban Sphere. Технических подробностей о прототипах пока нет, но издание L’Argus утверждает, что линейка Shpere является частью масштабного электрического «проекта Artemis». Дебют прототипов состоится 7 сентября.
Автосалон IAA в Мюнхене пройдёт в период с 7 по 12 сентября — мероприятие будет идеологическим наследником одноимённого международного автошоу во Франкфурте. Не исключено, выставка окажется первой в своём роде в Европе, которая пройдёт офлайн после мировой пандемии.