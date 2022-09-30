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Audi электрифицирует свои спорткары, но не так, как Mercedes-Benz
Новости

Дмитрий Елизаров

Спорткарам компании Audi из линейки RS не избежать электрификации, однако они сохранят более крупные моторы, чем конкуренты от Mercedes-Benz. Об этом, как пишет CNet, заявил глава департамента маркетинга Audi Sport Константин Дресслер.

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  • В ответ на вопрос о будущем подразделения RS и спортивного направления Audi Дресслер отметил, что электрифицировать свои спорткары компания обязательно будет. Однако в основе новых силовых установок не будут лежать четырёхцилиндровые моторы.
  • Очевидно, представитель Audi намекал на недавно появившиеся у Mercedes-Benz C-класса заряженные версии от AMG. Они оснащаются гибридным приводом, разработанным на базе двухлитровой «турбочетвёрки». К примеру, на AMG С 63 S E Performance два мотора развивают 680 л.с. и 865 Нм.
  • Издание Motor1 в свою очередь предполагает, что первым гибридом от Audi RS станет заряженный кроссовер RS Q5 нового поколения. Он получит электромотор, но при этом должен сохранить нынешний 2,9-литровый V6, хоть и в модернизированном виде. Позже эта силовая установка может появиться и на легковых моделях RS.

Гибридизация ждёт и универсал Audi RS 6 нового поколения, который должен появиться в 2025 году. Но до того момента компания планирует выпустить две особых версии нынешней модели, которые окажутся ещё более заряженными.

А для вас важно количество цилиндров в моторе?

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