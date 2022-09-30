Audi электрифицирует свои спорткары, но не так, как Mercedes-Benz

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Дмитрий Елизаров
Спорткарам компании Audi из линейки RS не избежать электрификации, однако они сохранят более крупные моторы, чем конкуренты от Mercedes-Benz. Об этом, как пишет CNet, заявил глава департамента маркетинга Audi Sport Константин Дресслер.
Гибридизация ждёт и универсал Audi RS 6 нового поколения, который должен появиться в 2025 году. Но до того момента компания планирует выпустить две особых версии нынешней модели, которые окажутся ещё более заряженными.