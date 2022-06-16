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В Индии выпустили электрический тук-тук с батареями от Audi

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Кирилл Малышев

Индийско-немецкий стартап Nunam при поддержке концерна Audi представил сверхбюджетный экологически чистый транспорт. Традиционные трёхколёсные рикши перевели на электротягу, используя батареи электромобилей e-tron, пишет The Economic Times.

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  • Проект решает сразу две проблемы, предлагая дешёвое и не загрязняющее атмосферу средство передвижения и утилизацию отслуживших своё аккумуляторов от электрокаров. Последние пока не начали массово выбывать, поэтому заводов достаточной мощности для их переработки ещё не создано. Кроме того, в батарее, которая не способна возить машину, остаётся больше половины ёмкости, которую можно использовать.
  • В рикшах применены отслужившие своё батареи от кроссоверов Auti e-tron. Их взяли от предсерийных машин, участвовавших в тестах. Из аккумуляторов собрали небольшие блоки, которых достаточно для нетяжёлого тук-тука. Характеристики электрического трёхколёсника не раскрываются.
  • Пока собрано три экземпляра. Их предполагается передать некоммерческим организациям и женщинам для доставки товаров на рынки. Можно заметить, что рикшу осовременили не только за счёт силовой установки. На машине видна светодиодная оптика и приборная панель с ЖК-дисплеями.

Электромобили Audi и других марок концерна Volkswagen Group пользуются высоким спросом. Ещё в начале мая стало известно, что весь объём выпуска, запланированный на этот год, уже распродан. Дилеры на всех основных рынках записывают клиентов в очередь на 2023 год.

Рикша от Audi это…

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