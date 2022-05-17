Спорткары Audi RS 4 и RS 5 получили пакеты Competition и Competition Plus. И стали гораздо быстрее

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Дмитрий Елизаров
Компания Audi объявила о появлении у купе RS 5 и универсала RS 4 новых опциональных пакетов под названием Competition и Competition Plus. Они включают в себя доработки подвески, трансмиссии и выхлопной системы. Двигатель этих моделей остался прежним, но модернизация позволила сократить время ускорения до 100 км/ч на 0,1–0,2 секунды.
В октябре на продажу выставляли четырёхдверную версию Audi RS4, выпущенную 15 лет назад. Автомобиль называли «самым новым» подержанным седаном RS4 в мире благодаря пробегу всего в 349 километров. Заплатили за «капсулу времени» 65 250 фунтов (81,5 тысячи долларов).