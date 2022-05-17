Спорткары Audi RS 4 и RS 5 получили пакеты Competition и Competition Plus. И стали гораздо быстрее

Спорткары с пакетом Competition станут динамичнее не только на прямой, но и на кольце. Audi RS

4 теперь ускоряется до 100 км/ч за

3,9 секунды (на 0,2 секунды быстрее стандартной), RS 5 стала быстрее на 0,1 секунды и проделает то же самое за 3,8 секунды. Ограничитель максимальной скорости сдвинут на 290 км/ч. Мотор остался прежним — это 2,9-литровый V6 с отдачей 450 л.с. и 600 Нм.