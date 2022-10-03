Audi будет делать маленькие электрохэтчи

Материал по теме
Audi представила A6 e-tron Avant — дальнобойный электроуниверсал с поддержкой быстрой зарядки
Wildberries сообщил о росте спроса на автозапчасти в 23 раза
Дмитрий Елизаров
Линейка электромобилей Audi будет включать не только высокомаржинальные кроссоверы, но и менее прибыльные модели — городские хэтчбеки и универсалы. Об этом в интервью Top Gear заявил глава департамента разработок Оливер Хаффманн. Заметное расширение линейки электрокаров ожидается к 2027 году.
Намёком на электрический ситикар от Audi можно считать концепт AI:ME, представленный в 2019 году. Он базировался на модульной архитектуре MEB, общей с семейством Volkswagen ID, но отличался необычным фирменным дизайном и продвинутыми медиатехнологиями.