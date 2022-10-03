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Audi будет делать маленькие электрохэтчи
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Дмитрий Елизаров

Линейка электромобилей Audi будет включать не только высокомаржинальные кроссоверы, но и менее прибыльные модели — городские хэтчбеки и универсалы. Об этом в интервью Top Gear заявил глава департамента разработок Оливер Хаффманн. Заметное расширение линейки электрокаров ожидается к 2027 году.

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  • Компактным ситикарам на электротяге, по его словам, Audi уделяет особое внимание. Бренд старается «мыслить нестандартно» и считает, что спрос на компактные решения в этом сегменте будет только расти. Однако никакой конкретики пока не озвучено.
  • Хаффманн заявил также, что Audi не планирует отказываться от традиционных универсалов даже с полным переходом на электротягу. «Я думаю, Audi означает Avant, а Avant означает Audi», — отметил он, приведя в пример концептуальный A6 e-tron Avant. Этот электромобиль компания показала весной 2022 года.
  • По словам представителя марки, к 2027 году линейка Audi будет включать в себя электрические предложения во всех основных сегментах присутствия. Тем самым Audi планирует разрабатывать не только кроссоверы, но и легковые модели вплоть до относительно компактных аналогов Audi A3.

Намёком на электрический ситикар от Audi можно считать концепт AI:ME, представленный в 2019 году. Он базировался на модульной архитектуре MEB, общей с семейством Volkswagen ID, но отличался необычным фирменным дизайном и продвинутыми медиатехнологиями.

Если электрокар, то премиальный и поменьше или бюджетный, но побольше?

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