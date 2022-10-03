Audi будет делать маленькие электрохэтчи

По словам представителя марки, к 2027 году линейка Audi будет включать в себя электрические предложения во всех основных сегментах присутствия. Тем самым Audi планирует разрабатывать не только кроссоверы, но и легковые модели вплоть до относительно компактных аналогов Audi A3.