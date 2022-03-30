Роскошный Audi A8 с фиктивными (и реальными) ДТП в истории: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
На вторичном рынке представительские автомобили занимают особое положение: для них характерно резкое возрастное падение стоимости. Уже через несколько лет они фактически сравниваются в цене с машинами младших классов. А ещё такие автомобили часто меняют владельцев — и не без причин. Во многом поэтому большие премиальные седаны уже не раз становились героями рубрики «Не бит, не крашен». Но в этот раз нам попался экземпляр, история которого ещё более захватывающая, чем у битых и восстановленных машин.
Роскошный Audi A8 III поколения прямо сейчас продаётся на юге России. Вопреки написанному выше, его цена довольно велика — 4 500 000 рублей. Ведь на Авто.ру полно «авосек», которые дешевле на миллион и даже на два миллиона рублей! Столь высокий прайс можно отчасти объяснить относительной свежестью автомобиля — он был выпущен в 2016 году, а также небольшим пробегом в 92 000 км. У большинства А8 этого поколения на одометрах давно шестизначные числа.
Дополнительными факторами, повышающими цену, можно считать мощный бензиновый V8 и богатую комплектацию. Например, в этом седане есть экраны для задних пассажиров и… холодильник. На фотографиях Audi тоже выглядит неплохо, хотя и не идеально — например, машине требуется замена лобового стекла с длинной трещиной.
Комментарий продавца
4.0 L Long, 92 000 км, проекция на лобовое стекло, ночное видение, камеры 360’, комфортные сиденья,холодильник, мониторы в подголовниках,2 люка, потолок алькантара, R19. Состояние нового авто. Куплен у страховой компании после неоднократных фиктивных ДТП, для получения выплат. Оригинальный ПТС , нет ограничений, ЗАЛОГОВ и технических проблем. Новая резина и АКБ. Прозрачная история у официального дилера. РАЗГОН 4,6- не нужно сравнивать с 3.0 L. Это другой уровень.
Странности с этим автомобилем начинаются прямо в комментарии продавца. С одной стороны, он обещает «состояние нового авто», «оригинальный ПТС», а также отсутствие юридических и технических проблем. С другой — уже в описании сообщает, что седан «куплен у страховой компании после неоднократных фиктивных ДТП».
Но обычно страховщики продают только сильно разбитые машины, восстановление которых экономически неэффективно — дешевле выплатить владельцам полное возмещение и выставить годные останки на аукцион. А какой смысл страховой компании выкупать автомобиль «в состоянии нового», тем более у мошенников?
В общем, что-то в словах продавца не сходится. Что именно — попробуем разобраться с помощью сервиса ПроАвто, позволяющего заглянуть в прошлое любого автомобиля. Начнём с простого — изучения ПТС машины.
Он, вопреки утверждению продавца, уже не оригинал, а дубликат. И понятно почему: за прошедшие годы ГИБДД зарегистрировало аж шесть владельцев А8, причём первые четыре были юридическими лицами. Это в целом неудивительно, учитывая принадлежность Audi к представительским автомобилям. Тревожно, что на самом деле это было одно и то же государственное предприятие — а записи в ПТС множились с формулировкой «В связи с признанием регистрации недействительной».
Теперь посмотрим на аварийную историю Audi. В базе ГИБДД зафиксировано пять ДТП. При этом последние три случились у предыдущего владельца седана. Все в Тюменской области и с примерно одинаковым перечнем повреждений: капот, передние крылья, бампер. Это действительно наводит на мысль о страховом мошенничестве.
Увы, другие детали отчёта ПроАвто эту версию не подтверждают. Например, после череды тех аварий немецкий седан оказался на аукционе битых автомобилей — и на фотографиях видно, что разбит он был не в бумагах для страховой компании, а по-настоящему. Придать такой вид реально целой машине довольно затруднительно.
Спустя несколько месяцев после аукциона, которые пришлись на перерыв в регистрации А8, седан снова «всплывает» — теперь в архивах объявлений Авто.ру. И снова с пометкой «Битый». Правда, теперь повреждения передней части кузова скромнее: помят капот, разбита правая фара, сработали подушки безопасности. И если первые два компонента ещё можно переставлять ради страховых выплат, то фиктивно «рвать» и потом восстанавливать детали салона куда труднее.
Но если на самом деле аварии не было, зачем продавать седан с «ненастоящими» повреждениями и дешевле, чем целый? Тем более, что и это удалось с трудом — машина провисела на Авто.ру всё лето 2021 года, а цену пришлось снизить почти на 250 тыс. рублей. Такие подробности отчёт ПроАвто тоже скрупулёзно фиксирует в истории автомобилей.
Ну и наконец, чтобы окончательно выяснить вопрос с выплатами по страховке, давайте посмотрим на данные от страховых компаний. Они действительно сделали... 16 расчётов стоимости ремонта! Но не все из них были «фейковыми» — хотя бы потому, что почти половина расчётов относится к периоду, когда Audi ещё служила корпоративным транспортом. Причём среди этих расчётов есть списки работ на миллион и больше рублей! В которых фигурируют не только фары-крылья-капот, но и, например, крышка багажника с нишей для запасного колеса. А значит, велика вероятность, что этот седан пережил и сильный удар сзади.
Наконец, можно взглянуть на выплаты по страховке — сервис ПроАвто собирает и такие данные. По этой машине фигурируют две суммы — 19 000 и 11 260 рублей… Вряд ли ради них стоило затевать мошенничество, о котором упоминает продавец.
Так что рассказами о фиктивных авариях нынешний владелец явно желает отвлечь внимание потенциальных покупателей от реальных проблем автомобиля. Пока, впрочем, безуспешно — этот Audi A8 предлагается на Авто.ру уже три месяца. Но кажется, продавец не теряет надежды — и даже повышает цену. Однако и покупатели сегодня подкованы куда лучше, они тоже смотрят отчёты ПроАвто, тем более что получать их на Авто.ру можно буквально в несколько кликов.
Впрочем, историю этого Audi многие наверняка даже не читают до конца — слишком многое в ней указывает на риск такой покупки. Благо других А8 на Авто.ру хватает.