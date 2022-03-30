Роскошный Audi A8 с фиктивными (и реальными) ДТП в истории: о чём не рассказывает продавец

Странности с этим автомобилем начинаются прямо в комментарии продавца. С одной стороны, он обещает «состояние нового авто», «оригинальный ПТС», а также отсутствие юридических и технических проблем. С другой — уже в описании сообщает, что седан «куплен у страховой компании после неоднократных фиктивных ДТП».

Но обычно страховщики продают только сильно разбитые машины, восстановление которых экономически неэффективно — дешевле выплатить владельцам полное возмещение и выставить годные останки на аукцион. А какой смысл страховой компании выкупать автомобиль «в состоянии нового», тем более у мошенников?