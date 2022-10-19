Audi A6 «с гарантией» и оторванным колесом: о чём не рассказывает продавец

Продавец подтверждает, что продаёт личный автомобиль. И что тот в отличном состоянии, вовремя обслуженный, не требующий вложений и без нареканий по технике. А если ремонт вдруг потребуется, у Audi A6 есть продлённая гарантия — до июля 2022 года. Вот только какой от неё толк в октябре?

На самом деле объявление с этой А6 было подано ещё в мае — но с тех пор автомобиль не продан. Стоит разобраться почему. И в этом нам поможет сервис ПроАвто, который знает прошлое машины.