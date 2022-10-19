Audi A6 «с гарантией» и оторванным колесом: о чём не рассказывает продавец

Команда Авто.ру
Некоторые модели в России чаще других используют в такси, каршеринге или в качестве транспорта для перевозки руководящих лиц компаний. Машины первых двух категорий большинство покупателей на вторичном рынке стараются избегать — и тому есть причины. Да и с «персоналками» не всё гладко — за автомобилями из корпоративного гаража могут ухаживать спустя рукава, а пробеги у них тоже бывают немаленькими.
Поэтому у тех, кто ищет бизнес-седан для личного пользования — например, Audi A6, — есть вполне логичное желание: найти машину «от частника». А сама модель интересная — просторная, комфортная и динамичная. И при этом не запредельно дорогая. Например, за вот такой седан А6, выпущенный в 2018 году, уже под занавес производства IV поколения модели, просят 2 399 000 рублей — меньше, чем за новый китайский кроссовер более-менее приличного размера.
При этом и седан, несмотря на четыре года жизни и немаленькие 100 000 км пробега, выглядит свежим — что снаружи, что по салону. У автомобиля красивые колёса с не самыми дешёвыми 18-дюймовыми шинами Michelin, и белый цвет кузова — всё это намекает, что «а-шестая» действительно была в личном пользовании, а не в корпоративном парке (там предпочитают тёмные оттенки).
Комментарий продавца
Доброго времени суток! Продаю личный автомобиль , в отличном состоянии. Без вложений.
Автомобиль оснащён доводчиками всех дверей, автозапуск установлен дилером на родной ключ, автомобиль на гарантии до июля 2022 года, все ТО пройдены вовремя, автомобиль технически без нареканий, зимняя резина на родных R17 дисках.
Все остальные вопросы по телефону.
Торг строго у капота!
Продавец подтверждает, что продаёт личный автомобиль. И что тот в отличном состоянии, вовремя обслуженный, не требующий вложений и без нареканий по технике. А если ремонт вдруг потребуется, у Audi A6 есть продлённая гарантия — до июля 2022 года. Вот только какой от неё толк в октябре?
На самом деле объявление с этой А6 было подано ещё в мае — но с тех пор автомобиль не продан. Стоит разобраться почему. И в этом нам поможет сервис ПроАвто, который знает прошлое машины.
Для начала из отчёта можно понять, что автомобиль действительно не корпоративный. Во-первых, нет никаких признаков коммерческого использования. Во-вторых, в перечне владельцев значатся только два физических лица. И один перерыв в регистрации, всего на 22 дня, — премиальный седан вполне мог простоять это время где-то на площадке у дилера, сданный в трейд-ин.
С юридической чистотой у Audi тоже никаких проблем — залогов, ограничений на регистрационные действия и т.п. в отчёте нет. Единственный странный момент, касающийся документов: почему у машины с всего двумя владельцами дубликат ПТС?
И к самому автомобилю вопросы есть. В истории белой А6 обнаруживается сразу 5 ДТП. В четырёх из них повреждёнными отмечены всего 1–2 элемента, это позволяет надеяться, что аварии были лёгкими. Но в ДТП 2020 года пострадала вся передняя часть кузова, включая двери.
Ровно столько же в отчёте ПроАвто и расчётов стоимости ремонта, сделанных страховыми компаниями. И снова — относительно небольшие суммы в 2019 году, но сразу два миллиона после той самой аварии!
В том расчёте длинный список кузовных и сопутствующих им деталей передка, радиаторы и фары, подушки безопасности с ремнями, лобовое стекло… И самый неприятный пункт — правый лонжерон.
В итоге через несколько месяцев после ДТП эту Ауди сначала продавали на аукционе битых автомобилей, а потом и на Авто.ру — прямо в том виде, в каком она была после аварии.
На фотографиях видно, что удар пришёлся в правый передний угол седана. И был такой силы, что у Audi буквально оторвало колесо вместе с подвеской, крылом и всем его креплением! Капот и радиаторы тоже искорёжены, а остатки бампера и решётки просто привязали после ДТП к кузову. При этом в объявлении утверждалось, что двигатель заводится. За всё, что осталось от автомобиля, хотели 670 000 рублей.
Но в феврале 2021 года Audi появляется в Подмосковье — уже восстановленный и по цене около 2 миллионов. Продавец, подавший объявление на Авто.ру, обещал исключительно дилерское обслуживание, единственную запись в ПТС о владельце, два ключа и дополнительный комплект колёс. А ещё — гарантию до лета 2022 года. Как её мог получить битый автомобиль — загадка.
Тем не менее продажа тогда затянулась на пару месяцев, если сверить даты объявления и регистраций. А продавец был вынужден заметно снизить цену. Но Audi всё-таки купили — и стали очень интенсивно использовать.
Во-первых, если верить данным о пробегах из объявлений, за полтора года седан проехал больше 50 тыс. км. А во-вторых, с марта по октябрь 2022 года нынешний владелец получил 100 штрафов — среди них немало сумм, которые выписывают за большое (на 60–80 км/ч) превышение скорости!
Так что потенциальным покупателям этого Audi требуется не только смелость, но и внимание, с которым машину нужно осматривать перед сделкой. Тем более что гарантия, даже если она реально была, уже закончилась. Но ещё лучше подойти к вопросу покупки бизнес-седана взвешенно — и приглядеться к другим вариантам. Ведь на Авто.ру много «а-шестых» этого поколения и в той же версии. Хватает среди них и машин, которые дешевле или имеют более скромные цифры на одометре. А вот были они в личном пользовании или ими управлял наёмный водитель — не так важно, как реальное состояние автомобиля. К тому же это всегда можно проверить с помощью отчётов на Авто.ру.
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