Audi A6 — из такси, c солидным пробегом и серьёзной аварией в истории: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
В рубрике «Не бит, не крашен» мы уже не раз рассказывали о незавидной судьбе больших премиальных седанов в России. Обычно их аккуратно эксплуатируют и тщательно обслуживают только в первые годы — пока действует гарантия и пробег не очень большой. Но потом автомобили начинают часто менять владельцев и быстро терять в цене — потому что содержание техники премиум-класса становится слишком накладным. А уж если такой седан попадает в ДТП…
С другой стороны, из всякого правила существуют и исключения. Может, автомобиль от одного-двух владельцев, которые не жалели денег на ремонт, окажется хорошим вариантом даже с шестизначным числом на одометре? Тем более, что сегодня такие экземпляры стоят не дороже бюджетного седана.
Например, прямо сейчас на Авто.ру продаётся радикально-чёрный Audi A6 2014 года выпуска. Заявленный пробег автомобиля — немаленькие 178 500 км. Зато и просят за него всего 1 460 000 рублей. А владельцев за 8 лет у него было только двое.
На фотографиях седан, конечно, не выглядит как новый — но даже салон кажется свежее, чем положено быть интерьеру за столько лет жизни. А уж снаружи кузов и вовсе сверкает чёрным лаком и вообще имеет очень внушительный вид. Хотя на самом деле эта А6 — в самой популярной, то есть относительно скромной версии: с двухлитровым 180-сильным турбомотором, вариатором и передним приводом.
Комментарий продавца
Без торга.
2014г . ПТС оригинал. 200км назад произведён полный капитальный ремонт двигателя (всё в номинале) с заменой цепей… катализатор родной на месте. Установлена передняя оптика (оригинал) FUII LED и передний бампер от рестайлинговой модели s-line. Рулевая рейка делалась 2000км назад. От машины не избавляюсь ,продаю не спеша . Салоны и площадки,убедительная просьба,не звоните и не тратьте моё и своё время .
Слабое звено в этой связке — двигатель серии ЕА888, в своё время «прославившейся» быстро растягивающейся цепью и большим расходом масла, вызванным залеганием поршневых колец. Однако продавец обещает, что мотор только-только капитально отремонтировали — а значит, есть надежда, что у будущего покупателя проблем с «масложором» ещё долго не будет. Вопрос только в том, почему машину продают, причём «не спеша», сразу после дорогостоящего ремонта?
В поисках ответов нам поможет сервис ПроАвто, который знает всю историю этой Audi. Заглянем в отчёт и для начала сверимся с данными, указанными продавцом. В одном он был точен — владельцев у седана действительно два. И перерывов в регистрации не было. Но первым собственником более пяти лет числилась лизинговая компания.
А это значит, что начинала «а-шестая» как развозной транспорт из корпоративного парка. Более того, в отчёте ПроАвто обнаружилась и запись о лицензии такси — такие машины, без жёлтых полос и «шашечек», таксомоторные компании предоставляют по бизнес-тарифам.
За время работы таксомотором седан, согласно данным ГИБДД, трижды попадал в ДТП. Но все они были мелкими: на схемах повреждений отмечено по паре внешних кузовных элементов.
То же самое говорят и расчёты стоимости ремонта, сделанные страховыми компаниями, — все они в период лизинга укладываются в 100 000 рублей.
В общем, работа в такси прошла для машины без серьёзных происшествий. Правда, поездила эта Audi немало: уже в 2018 году её пробег был почти 280 тыс. км! И уже тогда ей поменяли цепь ГРМ — об этом в отчёте есть запись из сервиса, где проводилась процедура.
Однако по-настоящему драматичные события в жизни чёрного седана случились уже при втором его владельце. Летом 2020 года А6 попал в ДТП, которое оказалось серьёзнее предыдущих. В схеме, составленной на месте аварии, повреждённой отмечена вся передняя часть — крылья, капот, бампер…
После происшествия нынешний владелец пытался продать Audi как есть — в разбитом виде. Его объявление сохранилось в архиве Авто.ру. Тогда он оценивал машину втрое дешевле, всего в полмиллиона рублей.
И понятно почему — удар был действительно сильным. Капот согнут «домиком», радиаторы разбиты, правый лонжерон сильно замят. Наверняка досталось и левому. В салоне сработали подушки безопасности.
Вопреки тому, что мы привыкли видеть в рубрике «Не бит, не крашен», покупателей на разбитый седан не нашлось. То ли цена была высоковата, то ли покупателей (а битые машины покупают профессионалы) не убедили 160 тыс. км, указанные в объявлении в качестве пробега. Да, к тому моменту одометр седана уже был скручен. И вряд ли лизинговой компанией, которая выставляла машину на торги до этого…
В итоге второй владелец сам восстанавливал А6 после аварии — так у Audi появились рестайлинговые фары и бампер. А потом «капиталил» мотор, что при реальном пробеге за 300 тыс. км уже объяснимо. Но есть подозрение, что на этом проблемы с автомобилем не закончатся.
И стоит ли игра свеч? Audi A6 этого поколения и даже с таким же силовым агрегатом на Авто.ру хватает. Среди них есть экземпляры дешевле или с меньшим пробегом. Правда, нет гарантии, что и там одометры не скручены. Разобраться с этим поможет сервис ПроАвто — надо только не лениться проверять каждую понравившуюся машину.