Audi A6 — из такси, c солидным пробегом и серьёзной аварией в истории: о чём не рассказывает продавец

В рубрике «Не бит, не крашен» мы уже не раз рассказывали о незавидной судьбе больших премиальных седанов в России. Обычно их аккуратно эксплуатируют и тщательно обслуживают только в первые годы — пока действует гарантия и пробег не очень большой. Но потом автомобили начинают часто менять владельцев и быстро терять в цене — потому что содержание техники премиум-класса становится слишком накладным. А уж если такой седан попадает в ДТП…

С другой стороны, из всякого правила существуют и исключения. Может, автомобиль от одного-двух владельцев, которые не жалели денег на ремонт, окажется хорошим вариантом даже с шестизначным числом на одометре? Тем более, что сегодня такие экземпляры стоят не дороже бюджетного седана.