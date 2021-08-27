Audi A4, которой в аварии едва не оторвало колёса: о чём не расскажет продавец

Среди популярных советов, которые любят давать покупателю подер­жанного автомобиля, есть и такой: «Выбирай не машину, выбирай владельца». Если человек спокойный, аккуратный и честный, то и продава­емый им автомобиль, скорее всего, окажется без серьёзных проблем и скрытых неисправностей.

Возможно, это действительно так. С другой стороны, эту поговорку знают и продавцы, которым есть что скрывать. Поэтому часто они рисуют пользовате­лями выставленных на продажу авто­мобилей людей, которые вызывают меньше подозрений, — девушек, пожилых родствен­ников. Нередки и случаи, когда преумень­шается истинное количество собственников. Сегодня в рубрике «Не бит, не крашен» как раз такой пример.