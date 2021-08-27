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Audi A4, которой в аварии едва не оторвало колёса: о чём не расскажет продавец
Разбор

Команда Авто.ру

Среди популярных советов, которые любят давать покупателю подер­жанного автомобиля, есть и такой: «Выбирай не машину, выбирай владельца». Если человек спокойный, аккуратный и честный, то и продава­емый им автомобиль, скорее всего, окажется без серьёзных проблем и скрытых неисправностей.

Возможно, это действительно так. С другой стороны, эту поговорку знают и продавцы, которым есть что скрывать. Поэтому часто они рисуют пользовате­лями выставленных на продажу авто­мобилей людей, которые вызывают меньше подозрений, — девушек, пожилых родствен­ников. Нередки и случаи, когда преумень­шается истинное количество собственников. Сегодня в рубрике «Не бит, не крашен» как раз такой пример.

В продаже — седан Audi A4 приятного тёмно-красного цвета, выпущенный под занавес произ­водства авто­мобилей IV поколения, в 2015 году. У него передний привод, зато надёжный вариатор вместо «робота». Комплектация относительно скромная — руль без кнопок, кузов без популярного стайлинг-пакета S‑line. Но отделка салона кожаная, а фары — ксеноновые.

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Ещё, согласно объявлению, у машины за шесть лет было всего два владельца, а проехала она меньше 50 тыс. км. Этим фактом, очевидно, и объясняется не самый низкий среди подобных А4 ценник в 1 130 000 рублей. Все седаны 2015 года, продающи­еся дешевле, имеют более внушитель­ные цифры на одометрах.

Комментарий продавца

Авто в отличном техническом состоянии, фары светят, руль крутиться, вообщем все как надо, ездила девочка, резина новая, звоните, ПРОБЕГ РОДНОЙ, хотите проверить приезжайте проверяйте, машина все время находилась в Краснодарском края , и химии там такой нет как в большим городах

Уверены, многие будут сомневаться в таком пробеге. Это понимает и продавец, который в описании машины написал большими буквами «ПРОБЕГ РОДНОЙ». А заодно предложил всем заинтересо­вавшимся Audi проверить его само­стоятельно. Есть в объявлении и та самая пометка про аккуратного владельца: «ездила девочка»…

Что ж, давайте проверим. И не только пробег. Для этого на Авто.ру есть мощный инструмент — сервис ПроАвто. Открываем отчёт и видим… что в ПТС автомобиля значатся уже четыре владельца. Первым было юридиче­ское лицо и всего несколько дней — это, очевидно, дилер, прода­вавший машину. Но остальные «физлица» владели Audi заметно дольше.

Проходим квест с собственниками дальше: в конце 2018 года уже третий по документам владелец продавал A4 на Авто.ру, его объявление сохранилось в архиве. На тот момент седан проехал 35 тыс. км и предлагался по цене немногим выше сегодняшней. Объяснял продавец и большое количество записей в ПТС — пере­оформле­нием машины с одного родствен­ника на другого.

Комментарий продавца

Немецкая пушка, пробег 35 000 , Машина в идеальном состоянии+ летняя резина.Хороший подарок на Новый Год)
Про количество собственников звоните я все расскажу, в двух словах она была только в нашей семье.

Очень КРАСИВЫЙ ЦВЕТ(вулкан)
пишите/ звоните.

Возможно, всё так и было. В следующем объявлении, поданном через полгода после первого, тоже говорилось, что при четырёх записях в ПТС реальных владельцев всего два. Только летом 2019 года это уже вряд ли кого-то интересо­вало — потому что Audi продавался разбитым!

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Продавец утверждал, что в результате ДТП седан получил только внешние повреж­дения. Но это неправда — ведь на фото­графиях видно, что все колёса машины стоят вкривь и вкось. Удар был такой силы, что поломало и вырвало из кузова рычаги подвески. На их фоне помятая крыша, разбитый передок и сработавшие подушки безопасности кажутся мелочью.

Удивительно, но после такой аварии страховая компания оценила ущерб в относительно скромные 600 тысяч рублей. Хотя в расчёте на замену приговорены не только фары, крылья, левая боковина с дверями, но и вся передняя подвеска с подрамником и рулевым механизмом.

Возможно поэтому желающих купить разбитый Audi не нашлось, так что четвёртый, он же текущий собственник восстановил машину сам. Чтобы спустя почти два года опять выставить её на продажу. И в этом объявлении снова затраги­валась тема владельцев: в описании утвержда­лось, что у машины «по факту один владелец»! Однако продавец не стал скрывать аварию и даже снизил из‑за неё цену — тогда А4 стоила немногим более 800 тысяч.

Комментарий продавца

Машина в хорошем состоянии, оригинальный пробег. Машина находилась в одной семье, по факту один владелец. Два комплекта резины. Было дтп, поэтому такая цена, Машина восстановлена в идеальном состоянии.
Все вопросы по телефону.

Но ведь не на пустом месте возникла поговорка «Не обманешь, не продашь». Вот и эта Audi спустя почти полгода снова появилась на Авто.ру. Теперь уже не в Красно­дарском крае, а в Санкт-Петер­бурге, за 1 130 000 рублей, «в отличном техническом состоянии» и с мифической «девочкой» в качестве водителя. Без упоминаний ДТП и с теми же самыми фото­графиями в объявлении. Похоже, продавец рассчиты­вает на покупателей, которые просто поленятся заглянуть в отчёт ПроАвто. Или, следуя совету, будут смотреть на владельца, а не на машину. Кто знает, может, он и правда приятен в общении. Но рассказывать всю подноготную про этот седан Audi A4 явно не торопится.

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