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Audi A4 и A5 получили дизайн-пакеты Competition Edition и Competition Edition Plus
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Кирилл Малышев

На европейский рынок вышли новые версии Audi A4, A5, S4 и S5. Две новые комплектации названы Competition Edition и Competition Edition Plus, и от обычных они отличаются декором.

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  • Первая обрела многочисленные чёрные акценты. В этом цвете выполнены решётка радиатора, воздухозаборники, диффузор, наконечники выхлопных труб, эмблемы, спойлер и корпуса боковых зеркал. Отдельные элементы отличаются в зависимости от типа кузова и модели (А- или S-серии).
  • Комплектация с приставкой Plus дополнительно предлагает проекцию логотипов на асфальт при открывании двери, красные тормозные суппорты, комплект внешней подсветки. Также ей положены наклейки с логотипом бренда в нижних углах задних дверей.
  • Вдобавок Audi A4 и S4 получают затемнённые фары от RS-версий, а «пятёрки» оснащаются матричными фарами с функцией лазерного дальнего света. Пакеты будут доступны для заказа с января по цене от 950 до 3150 евро (от 58 до 192 тысяч рублей).

Ранее в Кувейте старый Audi Q7 превратили в экстремальный внедорожник. Машине полностью заменили ходовую часть, поставили на неё колёса с внедорожной резиной внешним диаметром 35 дюймов и силовые бамперы.

Какая внешняя отделка вам больше нравится?

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