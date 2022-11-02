Audi A4 и A5 получили дизайн-пакеты Competition Edition и Competition Edition Plus

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Audi официально назвала своего партнёра в Формуле-1
Электромобиль от SAIC и Alibaba оказался быстрее Porsche Taycan
Кирилл Малышев
На европейский рынок вышли новые версии Audi A4, A5, S4 и S5. Две новые комплектации названы Competition Edition и Competition Edition Plus, и от обычных они отличаются декором.
Ранее в Кувейте старый Audi Q7 превратили в экстремальный внедорожник. Машине полностью заменили ходовую часть, поставили на неё колёса с внедорожной резиной внешним диаметром 35 дюймов и силовые бамперы.