Audi A4 и A5 получили дизайн-пакеты Competition Edition и Competition Edition Plus

Вдобавок

Audi

A

4 и

S

4 получают затемнённые фары от

RS

-версий, а «пятёрки» оснащаются матричными фарами с функцией лазерного дальнего света. Пакеты будут доступны для заказа с января по цене от 950 до 3150 евро (от 58 до 192 тысяч рублей).