Audi A3 превратится во вседорожник

У тестовой машины фирменным камуфляжем покрыта только нижняя часть кузова, включая колёсные арки, пороги и бамперы. Арки визуально выглядят более широкими, чем на стандартном хэтчбеке, а на крыше хорошо заметны рейлинги, в комплектацию стандартного A3 не включённые. Кроме того, издание заподозрило, что у этой модификации увеличен дорожный просвет.

По основной версии, Audi A3 Sportback превратят в подобие кроссовера по той же схеме, что была применена в 2019 году при разработке A1 Citycarver. У этой модификации компактного хэтча помимо пластикового защитного обвеса имеется ещё и 25-милли­метровая прибавка к клиренсу.

Помимо прочего, гипотетический A3 Allroad может получить ещё и систему полного привода, причём гибридного характера: на переднем левом крыле испытательной машины виден дополни­тельный лючок для подзарядки бортовых аккумуляторов.

Последней новинкой Audi в семействе A3 стали заряженные версии седана и хэтчбека: два полно­приводных 400-сильных спорткара компания представила в июле нынешнего года. Поэтому премьера A3 Allroad предположительно состоится ближе к середине 2022‑го.