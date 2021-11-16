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Audi A3 превратится во вседорожник

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Дмитрий Елизаров

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Компания Audi вывела на тесты загадочную модификацию пятидверной A3 нового поколения с кузовом, частично укрытым камуфляжем. Некоторые нюансы внешности тестового прототипа заставили издание Motor1, которое публикует фотографии, предположить, что семейство A3 пополнится вседорожной модификацией — в линейке Audi такие версии носят наименование Allroad.

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  • У тестовой машины фирменным камуфляжем покрыта только нижняя часть кузова, включая колёсные арки, пороги и бамперы. Арки визуально выглядят более широкими, чем на стандартном хэтчбеке, а на крыше хорошо заметны рейлинги, в комплектацию стандартного A3 не включённые. Кроме того, издание заподозрило, что у этой модификации увеличен дорожный просвет.
  • По основной версии, Audi A3 Sportback превратят в подобие кроссовера по той же схеме, что была применена в 2019 году при разработке A1 Citycarver. У этой модификации компактного хэтча помимо пластикового защитного обвеса имеется ещё и 25-милли­метровая прибавка к клиренсу.
  • Помимо прочего, гипотетический A3 Allroad может получить ещё и систему полного привода, причём гибридного характера: на переднем левом крыле испытательной машины виден дополни­тельный лючок для подзарядки бортовых аккумуляторов.

Последней новинкой Audi в семействе A3 стали заряженные версии седана и хэтчбека: два полно­приводных 400-сильных спорткара компания представила в июле нынешнего года. Поэтому премьера A3 Allroad предположительно состоится ближе к середине 2022‑го.

Нужен компании Audi вседорожный хэтчбек, как считаете?

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