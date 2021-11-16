Audi A3 превратится во вседорожник

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Компания Audi вывела на тесты загадочную модификацию пятидверной A3 нового поколения с кузовом, частично укрытым камуфляжем. Некоторые нюансы внешности тестового прототипа заставили издание Motor1, которое публикует фотографии, предположить, что семейство A3 пополнится вседорожной модификацией — в линейке Audi такие версии носят наименование Allroad.
Последней новинкой Audi в семействе A3 стали заряженные версии седана и хэтчбека: два полноприводных 400-сильных спорткара компания представила в июле нынешнего года. Поэтому премьера A3 Allroad предположительно состоится ближе к середине 2022‑го.