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32-летнюю BMW M3 продают по цене двух M4 без пробега

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Артем Шахнович

На американский онлайн-аукцион Bring a Trailer выставлено спорткупе BMW M3 первого поколения (E30) в идеальном состоянии и с пробегом всего 13 034 километра. На утро поне­дельника, 20 июля, макси­мальная ставка составила 121 000 долларов. Новое купе BMW M4 обойдётся в США в 69 150 долларов.

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  • Экземпляр красного цвета был куплен новым в Кали­форнии в 1988 году, а в 2010 году сменил владельца и отпра­вился в штат Миссури. В апреле этого года прово­дилась замена техниче­ских жидкостей, регули­ровка зазора клапанов, а также установка нового натяжителя и ремня ГРМ.

  • Пробег автомобиля — 8099 миль (13 034 км), из которых 640 миль (1030 км) пройдены с февраля 2010 года. Из объяв­ления следует, что у спорткара пере­краши­вались передние крылья. При этом, согласно данным из базы Carfax, в ДТП машина не бывала.

  • M3 оснащён четырёх­цилиндровым двигателем S14B23 объёмом 2,3 литра (195 л.с. и 230 Нм). Коробка передач — механи­ческая пятиступен­чатая. Модель комплекто­валась ещё и самоблоки­рующимся дифференциалом.

  • Аукцион завершится через два дня. 

Спорткар BMW M3 первого поколения выпускался с марта 1986-го по июнь 1991 года с кузовами «купе» и «кабри­олет». Модель предла­галась в разных моди­фикациях мощностью до 238 л.с. Версия со 195-сильным двигателем, как в объявлении, вышла тиражом 4591 экзем­пляр для рынка Европы и 5300 штук — для Северной Америки. Общий тираж — 17 970 машин.

Заплатили бы такие деньги за старую BMW?

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