32-летнюю BMW M3 продают по цене двух M4 без пробега

Экземпляр красного цвета был куплен новым в Кали­форнии в 1988 году, а в 2010 году сменил владельца и отпра­вился в штат Миссури. В апреле этого года прово­дилась замена техниче­ских жидкостей, регули­ровка зазора клапанов, а также установка нового натяжителя и ремня ГРМ.