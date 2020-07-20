32-летнюю BMW M3 продают по цене двух M4 без пробега
Артем Шахнович
На американский онлайн-аукцион Bring a Trailer выставлено спорткупе BMW M3 первого поколения (E30) в идеальном состоянии и с пробегом всего 13 034 километра. На утро понедельника, 20 июля, максимальная ставка составила 121 000 долларов. Новое купе BMW M4 обойдётся в США в 69 150 долларов.
Экземпляр красного цвета был куплен новым в Калифорнии в 1988 году, а в 2010 году сменил владельца и отправился в штат Миссури. В апреле этого года проводилась замена технических жидкостей, регулировка зазора клапанов, а также установка нового натяжителя и ремня ГРМ.
Пробег автомобиля — 8099 миль
(13 034 км),из которых 640 миль (1030 км) пройдены с февраля 2010 года. Из объявления следует, что у спорткара перекрашивались передние крылья. При этом, согласно данным из базы Carfax, в ДТП машина не бывала.
M3 оснащён четырёхцилиндровым двигателем S14B23 объёмом 2,3 литра (195 л.с. и 230 Нм). Коробка передач — механическая пятиступенчатая. Модель комплектовалась ещё и самоблокирующимся дифференциалом.
Аукцион завершится через два дня.
Спорткар BMW M3 первого поколения выпускался с марта