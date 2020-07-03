Марка Aston Martin возродила DB4 GT 1959 года и теперь продаёт его

Первый возрождённый DB4 GT имеет окраску Snow Shadow Grey. Как и у ориги­нального купе, в его основе — алюми­ниевый кузов с трубчатой силовой структурой. Двигатель — рядный шести­цилиндровый объёмом 4,2 л (350 л.с.), агрегати­рованный с четырёх­ступенчатой механической коробкой и передающий тягу на заднюю ось с самоблоки­рующимся дифференциалом.

Едва ли не единственным отличием от оригинального авто­мобиля являются угле­пластиковые кресла.

С 1959 по 1963 год британская марка выпустила всего 75 экзем­пляров DB4 GT, отличав­шихся от стандартных DB4 укорочен­ной колёсной базой и форсиро­ванным рядным шести­цилиндровым двигателем объёмом 3,7 л (306 л.с. против 243 л.с. у DB4) с тремя карбюра­торами Weber и двумя свечами на цилиндр. В том числе свет увидело всего восемь машин с облегчённым алюми­ниевым кузовом. Каждый автомобиль тех лет может стоить более трёх миллионов фунтов стерлингов.

Стоимость возрождённого DB4 GT пока не названа. Известно, что будущий владелец сможет эксплуати­ровать машину исключительно на треке или на частной территории.