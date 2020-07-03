Марка Aston Martin возродила DB4 GT 1959 года и теперь продаёт его
Артем Шахнович
Компания Aston Martin представила первый экземпляр перевыпущенного гоночного купе DB4 GT, в деталях копирующего одноимённую модель 1959 года. Автомобиль построен в рамках программы Continuation, предусматривающей мелкосерийный выпуск знаменитых моделей прошлого.
Первый возрождённый DB4 GT имеет окраску Snow Shadow Grey. Как и у оригинального купе, в его основе — алюминиевый кузов с трубчатой силовой структурой. Двигатель — рядный шестицилиндровый объёмом 4,2 л (350 л.с.), агрегатированный с четырёхступенчатой механической коробкой и передающий тягу на заднюю ось с самоблокирующимся дифференциалом.
Едва ли не единственным отличием от оригинального автомобиля являются углепластиковые кресла.
С 1959 по 1963 год британская марка выпустила всего 75 экземпляров DB4 GT, отличавшихся от стандартных DB4 укороченной колёсной базой и форсированным рядным шестицилиндровым двигателем объёмом 3,7 л (306 л.с. против 243 л.с. у DB4) с тремя карбюраторами Weber и двумя свечами на цилиндр. В том числе свет увидело всего восемь машин с облегчённым алюминиевым кузовом. Каждый автомобиль тех лет может стоить более трёх миллионов фунтов стерлингов.
Стоимость возрождённого DB4 GT пока не названа. Известно, что будущий владелец сможет эксплуатировать машину исключительно на треке или на частной территории.
Программа Continuation предусматривает выпуск 25 таких автомобилей, а также некоторых других классических моделей по оригинальным чертежам. Сборка ведётся на заводе в Ньюпорт-Пагнелле, где раньше находилось основное производство Aston Martin.