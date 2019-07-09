Кубок Большой Пользы: тест двух популярных кроссоверов (и одного китайского)
Валерий Арутин
Сегмент кроссоверов на российском рынке напоминает американский чемпионат NASCAR. Толпа участников, борьба за каждый
метр дистанции рубль клиента, хитрые тактики скидок и специальных комплектаций, калейдоскопическая смена мест в рейтинге популярности… И всегда полные трибуны покупателей.
Обо всех перипетиях этой гонки умные бизнес-аналитики наверняка напишут скучные многостраничные труды, а мы сегодня сосредоточимся на трёх её участниках — Geely Atlas, Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan. Как там в супермультике «Тачки»? Легенда, Претендент и Новичок — три машины, один чемпион!
Кто есть кто? Ну, с Новичком всё понятно. Китайский Geely Atlas продают в России не так давно и результат в 2,5 тысячи машин за 2018 год пока на порядок хуже, чем у лидеров класса. Из достижений самой компании — второе место среди автопроизводителей из Китая, однако, как правильно произносится слово «Geely», знают пока не все.
Тестовый Atlas — новичок вдвойне: версию
Сможет ли Atlas, как МакКуин в мультике, выскочить из завала китайских кроссоверов, в разные годы пытавшихся атаковать российский рынок – дешёвых, маломощных, дурно пахнущих и с нагло украденным дизайном? Возможно. Тем более, что Atlas и не китайский вроде как: его даже собирают на заводе полного цикла в белорусском Жодино, на родине «БелАЗов».
Кого считать Легендой? По идее, Nissan Qashqai. Он первым вышел на российский рынок (в далёком 2006 году) и долго оставался лидером своего класса, да и его конструкция за прошедшие годы изменилась не сильно. Двухлитровый «атмосферник», бесступенчатый вариатор, полный привод с подключением задней оси через многодисковую муфту — классика!
В этом году до России доехал обновлённый Qashqai второго поколения, у которого шасси и оснащение были дополнительно адаптированы под наши условия. С новым «лицом» и в голубых цветах Dinoco Nissan больше остальных похож на Кинга (он же Plymouth Superbird знаменитого Ричарда Петти). Цена тоже соответствующая: максимальная комплектация LE Top стоит уже
Но всё, что может предложить Qashqai в плане мощности, — это скромные 144 л.с. И лидерство в рыночной гонке он потерял ещё в кризисные годы, когда японская компания замешкалась с переносом производства в Россию, не удержала цены и предсказуемо лишилась части покупателей. Сейчас Qashqai собирают в Санкт-Петербурге, и в 2018 году было продано почти 23 тысячи автомобилей. Но даже с такими показателями до первых строчек в классе пока далековато.
Поэтому Volkswagen Tiguan уже больше, чем Претендент. В прошлом году его покупали в полтора раза лучше, чем Qashqai, — почти 32 тысячи машин! А ведь когда-то соотношение было обратным. Но сегодня россиян не смущают ни высокая цена (тестовый кроссовер стоит
У нас именно такой Tiguan, с двухлитровым бензиновым турбомотором,
Двигатель выдаёт 180 л.с., но весит Volkswagen на 100 с лишним килограммов меньше, чем Atlas. Весомая заявка на победу.
Вот только гонок по овалу не будет — оставим это рисованным героям Тачек и парням из NASCAR. Конечно, мы устроим традиционный дрэг-забег (или даже два), но главным событием сегодня станет битва, достойная практичных кроссоверов. Потребительское многоборье: эргономика, комфорт, пассажировместимость и перевозка грузов, немножко бездорожья и много асфальта. В финале – Power Stage по подбору комплектации. Джентльмены, заводите моторы? Ну, для начала просто…
Садитесь за руль
Где водителю удобнее? Qashqai встречает креслом в перфорированной коже, ладным рулём с удобными кнопками и информативными приборами. Но в элементах второго плана к эргономике есть вопросы. Зеркало заднего вида с автозатемнением перекрывает водителю большую область лобового стекла, причём и хорошего вида назад не обеспечивает — из-за узкой амбразуры багажной двери.
Селектор вариатора доминирует на центральном тоннеле, сдвинув назад шайбу управления трансмиссией: она заставляет водителя выворачивать руку. Хотя, справедливости ради, часто ли вы ей будете пользоваться? А вот отсутствие нормального места для смартфона куда неприятнее — маленькая полочка перед рычагом не в счёт.
Говорим — Volkswagen, подразумеваем хорошую эргономику, и Tiguan тут не исключение. Он просторный, вокруг водителя много «воздуха», при этом кресло отлично фиксирует тело: у спинки рельефные боковые валики, набивка подушки плотная, тканевая обивка не скользит. Сиденье установлено по-кроссоверному высоко, но остальные регулировки (как кресла, так и рулевой колонки) позволяют принять любую позу. Даже уровня «тошню на дачу»: с руками на подлокотниках (центральный регулируется по высоте) и ногами на полу — ведь Tiguan единственный в тесте оснащён адаптивным круиз-контролем.
Впрочем, поводы для придирок тоже есть. Не всем понравится (нам — точно нет) виртуальный щиток приборов, прежде всего из-за странного угла обзора. На руле куча кнопок, но до самых нужных — громкости и переключения треков — приходится тянуться. А главная претензия — к зеркалам заднего вида, на площади которых Volkswagen традиционно сэкономил.
Самая непривычная эргономика — у новичка. Тон в салоне Geely задаёт передняя панель, низкая и лаконичная, с забавным козырьком над приборами. Который, в свою очередь, зачем-то прикрыли кожаным «половичком для мыши», севшим после стирки на пару размеров.
Панель потянула за собой вниз остальное. Большой руль, кажется, лежит на коленях — только в таком положении удаётся целиком вписать в него щиток приборов. А сиденье опустить уже не получится, хоть и установлено оно на уровне кресел в других кроссоверах. Блок климата сполз на центральный тоннель, до половины кнопок мультимедийной системы приходится тянуться… В общем, Atlas требует как минимум привыкания. А лучше — смирения.
Стоит ли покупать эти машины для поездок одному-вдвоём? Уверены, многие скажут «да». Хотя более привычное амплуа для кроссовера — семейный автомобиль. И на билеты во второй ряд здесь скидок нет. А раз так, то…
Зовите болельщиков
Китайцы придумали кроссоверам и ещё одно назначение — представительское. Geely Atlas готов возить сзади не только жену и тёщу, но и босса, поэтому только здесь есть кнопки, позволяющие тому сдвинуть вперёд переднее правое кресло!
Хотя в лучшем случае это будет руководитель «среднего звена». Его собственное сиденье не регулируется, и каких-то особенных знаков внимания ему и вовсе не оказано — пара подстаканников в подлокотнике, подогрев да электрические разъёмы. Но в целом места сзади достаточно.
Примерно столько же пространства пассажирам обеспечивает и Volkswagen Tiguan… если отодвинуть второй ряд назад. Здесь у дивана есть регулировки, позволяющие найти компромисс между удобством пассажиров и объёмом скарба, перевозимого на дачу. Причём компромисс будет комфортным: даже если устроить домочадцам максимальное «уплотнение», они вполне поместятся позади водителя среднего роста — от коленей до спинок передних кресел останется ещё несколько сантиметров. А поездку скрасят приятные мелочи вроде откидных столиков.
Nissan Qashqai — самый компактный автомобиль в тесте, и пассажиры это почувствуют первыми. Пространства для ног сантиметров на десять меньше, чем у конкурентов, запаса над головой нет. Компенсировать неудобства можно разве что горячительными напитками — кроме подстаканников здесь нет никаких чудес.
Хотя извините. Есть же панорамная крыша, заливающая салон светом и позитивом! Да и согреть важные части тела можно — но только если попросить включить прожарку заднего дивана водителя. Самим пассажирам до заветной кнопки добраться тяжело.
Уже догадываетесь, кто проиграет в следующей дисциплине нашего многоборья — перевозке грузов? Не спешите! Правильный ответ не так очевиден. А если не верите...
Несите рояль!
Ладно, шутим: рояль был актуален в нашем предыдущем тройном тесте с пикапами, а багажники кроссоверов меньше, чем может показаться снаружи. Хорошо, если виолончель поместится.
Nissan Qashqai компактнее остальных, но его трюм с паспортным объёмом в 430 литров оказывается не самым маленьким. Самым бюджетным — да. Пара неудобных крючков для пакетов да резинки на мягких панелях боковин, которыми даже канистру с незамерзайкой не зафиксировать. Вместо фальшпола — какой-то полумягкий половичок, а под ним — докатка и бесполезная куча пенопласта.
Китайско-белорусский Geely Atlas сзади отделан лучше. Боковые стенки багажника прикрыты пластиком, фальшпол жёсткий и с удобной ручкой, есть
Немцы, заявившие, что Volkswagen Tiguan вмещает аж 650 литров багажа, конечно, лукавят. Эта цифра достижима только при максимально сдвинутом вперёд заднем диване и, возможно, со снятым фальшполом. Но бесспорно: в нашем тесте багажник этого автомобиля самый большой и удобный.
В ниши по углам влезет пятилитрушка «незамерзайки», на полке и боковинах — крючки для пакетов. Пол двухуровневый, а в поднятом положении его удерживают пружинные ограничители. И спинки сидений можно сложить прямо отсюда, потянув за ручки на боковинах. А ещё Tiguan максимально трансформируемый: для перевозки длинномеров можно сложить спинку переднего правого сиденья!
Похоже, подошёл момент следующей дисциплины многоборья, бега по прямой. Дистанции — 400, 1000 метров и дальше за горизонт. Пристегнитесь крепче. И вот теперь, джентльмены…
Нажмите на кнопку Start
Пафос здесь лишний, потому что у нас не суперкары — в запуске двигателей драмы нет. Особенно тих и спокоен Tiguan: вибрации на холостых неощутимы, двигателя на ходу почти не слышно. С 2000–
Турбированный Atlas разгоняется хорошо, но... скучно. Характер мотора совсем ровный, словно у него и нет турбонагнетателя. На разгоне его слышно в салоне, и это шум, а не голос, – невнятный и порой назойливый. При переводе коробки в Drive появляются лёгкие вибрации. Реакции на педаль газа вялые, с задержками, особенно при трогании с места — даже если нажать на кнопку Sport у селектора автомата. А ведь заминки на старте больше свойственны роботам…
Qashqai атмосферный, и от него можно было бы ждать приятного рычания на разгоне. Увы, голос у мотора здесь тоже скучный. Одно хорошо: пока вы катитесь равномерно, то двигателя, в отличие от Geely, почти не слышите. Разгон «в пол» ожидаемо неинтересен из-за вариатора, а вот при езде в полпедали (и в ручном режиме коробки с квазипередачами) Nissan уже бодрит ощутимым подхватом
Кто из троих быстрее? Вот тут самое время посмотреть наш ролик с дрэг-рейсингом и прочими испытаниями. Помимо гонок на прямой на видео будет также условно полезный и безусловно смешной тест на парковку: проверка не только кроссоверов, но и их водителей. А ещё – кадры, демонстрирующие внедорожные возможности автомобилей.
Для серьёзного бездорожья наши кроссоверы, даже в полноприводном варианте, не предназначены. Очевидно, что в лесах, где мы тестировали пикапы, им делать нечего. Перед кроссоверами чаще ставят задачи попроще — проехать к даче по разбитой грунтовке, спуститься к речке и без потерь подняться обратно…
И лучше других это делает Geely. Кнопка блокировки муфты есть, автомат с нагрузкой справляется уверенно, ходы подвески приличные и диагонального вывешивания Atlas не боится. Хотя после взятия затяжного подъёма палёным от него всё-таки попахивает.
Nissan дольше висит «в диагонали», крутя свободными колесами, — похоже, электроника бережёт тормоза и муфту. И вариатор, в силу конструктивных особенностей, для штурма бездорожья подходит хуже гидромеханического автомата. Тем не менее тестовый подъём Qashqai взял — на нервах водителя, переживавшего за сохранность низкого переднего бампера и низкопрофильных
Volkswagen в комплектации Offroad меньше боится кочек, камней и перегибов, но у него тоже есть слабое место. Ходы подвесок здесь почти легковые, поэтому Tiguan вывешивает колёса раньше остальных. Однако внедорожная электроника легко справляется с диагональным вывешиванием, подтормаживая колёса. И всё-таки увлекаться оффроудом на этом кроссовере не стоит. Ведь DSG по сути своей — «механика», и на подъёме Tiguan трогается с ощутимой пробуксовкой сцепления.
Комфорт и управляемость? На грунтовке они не актуальны — проехал, и ладно. Куда интереснее сравнить кроссоверы в более привычной для них среде, на шоссе и в городе. А значит...
Прогревайте шины
Большие «катки», которые ограничивали Qashqai на бездорожье, не помогают ему и на асфальте. С ними японский кроссовер смотрится эффектно, но
Списать всё это на итальянские шины не получится, потому что те же Pirelli Scorpion Verde, только размера
Atlas обут в ещё более высокопрофильные шины Astarta SUV
Думаете, с 19-дюймовыми колёсами Nissan и едет как горячий хэтч? Мы тоже так считали, но ничуть ни бывало! В околонулевой зоне у рулевого управления низкая, совсем не спортивная чувствительность, да и с информативностью беда: усилие на руле невнятное, фоновое. Хотя прямую траекторию это держать не мешает. А в виражах Qashqai проявляет недостаточную поворачиваемость, стремясь уйти на более широкую дугу, — и только под резкий сброс газа может от сноса перейти к лёгкому заносу, который тут же гасит ESP. Система стабилизации, кстати, не отключается, сколько ни жми на кнопку.
За всеядность подвески Geely приходится расплачиваться управляемостью. В поворотах кроссовер сильно кренится и рано начинает скользить: белорусские шины не отличаются высокой цепкостью. Причём первой всегда сдаётся передняя ось, что под тягой, что при сбросе газа. И на резком торможении Atlas сильно клюет носом.
Но хуже то, что мягкая подвеска портит характер кроссовера, и задолго до предельных режимов. Около нуля в этом руле слишком много мёртвых и нечувствительных градусов, да и усилие не имеет ничего общего с естественностью. А если повернуть баранку порезче, Atlas реагирует двояко. Начинает поворачивать спокойно, а затем, выбрав крен, резко бросается в сторону! Из-за этого объезжать ямы и препятствия нужно внимательно, действуя на опережение.
На фоне остальных Tiguan… не спорткар, но максимально понятный и послушный автомобиль. Рулевое управление более острое, при этом линейное и информативное, с чётко выраженным «нулём» и адекватным нарастанием усилия на руле в больших углах. Умеренные крены в поворотах, близкая к нейтральной настройка шасси. Если в предельном повороте сбросить газ, Volkswagen уйдёт в плавный занос, аккуратно парируемый системой стабилизации. Под тягой, наоборот, сначала будут скользить передние колёса. Но азартному водителю Volkswagen в итоге понравится больше всех.
Финиш!
Да и общей массе покупателей Tiguan милее остальных. Причём не за красивые глаза, хотя светодиодные фары у него отличные. И не за эмблему. Точнее, не только за них. В большинстве дисциплин нашего многоборья Volkswagen выигрывает, а там, где не выигрывает (мы про бездорожье), уступает совсем немного. И в итоге на финише получается «победа за явным преимуществом». Добытая, впрочем, дорогой ценой: ведь такой Tiguan стоит почти на полмиллиона дороже, чем Qashqai. Не говоря уже об Atlas.
О претенденте на «серебро» уже можно поспорить. Atlas быстрее, просторнее и проще относится к плохим дорогам или их отсутствию, чем Nissan. Да, и ещё почти на 200 тысяч дешевле. То, что Новичок превзошёл наши ожидания, — факт. Qashqai, в свою очередь, симпатичнее, вмещает больше багажа, удобнее для водителя и в перспективе может оказаться надёжнее (но это неточно). Зато продать его подержанным точно будет проще. Жаль только, что уже сегодня Nissan кажется несколько устаревшим внутри — ведь рестайлинг салона почти не коснулся.
Что удивительно, результат нашей гонки совпал с мультяшным! Претендент стал первым, а Легенда и Новичок в обнимку докатились до финиша с большим отставанием. Только резко отрицательных героев среди наших участников нет. А ещё мы можем раздать бонусные очки, устроив мини-гонку внутри основной — в ралли это называется Power Stage. Что будет, если попытаться уравновесить тестовые кроссоверы, приведя их к единому знаменателю цены? Итак...
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Цены на Geely Atlas начинаются
Полноприводный двухлитровый Nissan Qashqai в бюджете Geely – это комплектация SE за
Утоптать в «миллион семьсот» Volkswagen Tiguan ещё сложнее. Он, кстати, сейчас тоже продаётся в фиксированных комплектациях с минимальным набором опциональных пакетов. Но о богатстве оснащения китайского кроссовера придётся забыть. Хотя в версии с ироничным названием All Inclusive, да ещё с пакетом Plus (бюджет как раз позволяет) Volkswagen выходит совсем не «голым»: светодиодные фары, камера заднего вида с омывателем, контроль дистанции Front Assist, трёхзонный климат-контроль, парктроники по кругу. Но с полным приводом ценник Geely недостижим, поэтому за 1,7 миллиона Тигуан будет переднеприводным, с механикой и
Какой кроссовер предпочли бы вы, имея ограниченный бюджет?
Geely Atlas 1.8Т 4х4
- — Цена
- — Мягкая подвеска
- — Проходимость
- — Управляемость
- — Багажник
- — Эргономика
Комплектация1.8 AT (184 л.с.) 4WD
Двигатель1.8 / 184 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива9
Разгон до 100 км/ч10.7
Цена, ₽1 664 990
Nissan Qashqai 2.0 4WD
- — Внешность
- — Оснащение
- — Дизайн интерьера
- — Теснота в салоне
- — Слабый двигатель
- — Жесткая подвеска
Комплектация2.0 CVT (144 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 144 л.с / бензин
Коробка передачВариатор
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.3
Разгон до 100 км/ч10.5
Цена, ₽1 970 000
Volkswagen Tiguan 2.0TSI 4Motion
- — Динамика
- — Управляемость
- — Багажник
- — Цена
- — Короткоходная подвеска
- — Скучноватый дизайн
Комплектация2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 180 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива8
Разгон до 100 км/ч7.7
Цена, ₽2 340 800