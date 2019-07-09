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Кубок Большой Пользы: тест двух популярных кроссоверов (и одного китайского)

Тесты

Валерий Арутин

Сегмент кроссоверов на российском рынке напоминает американский чемпионат NASCAR. Толпа участников, борьба за каждый метр дистанции рубль клиента, хитрые тактики скидок и специальных комплектаций, калейдоскопическая смена мест в рейтинге популярности… И всегда полные трибуны покупателей.

Обо всех перипетиях этой гонки умные бизнес-аналитики наверняка напишут скучные многостраничные труды, а мы сегодня сосредоточимся на трёх её участниках — Geely Atlas, Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan. Как там в супермультике «Тачки»? Легенда, Претендент и Новичок — три машины, один чемпион!

Кто есть кто? Ну, с Новичком всё понятно. Китайский Geely Atlas продают в России не так давно и результат в 2,5 тысячи машин за 2018 год пока на порядок хуже, чем у лидеров класса. Из достижений самой компании — второе место среди автопроизводителей из Китая, однако, как правильно произносится слово «Geely», знают пока не все.

Внешность Geely приятная и «самостоятельная» — её нарисовал экс-дизайнер Volvo Питер Хорбери. Разве что хрома по-азиатски многовато, а эмблема и вовсе с «золотом»
А вот при виде сзади в некоторых деталях уже читаются дизайн-цитаты
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Внешность Geely приятная и «самостоятельная» — её нарисовал экс-дизайнер Volvo Питер Хорбери. Разве что хрома по-азиатски многовато, а эмблема и вовсе с «золотом»

Тестовый Atlas — новичок вдвойне: версию с 1,8-литровым турбомотором, 6-ступен­чатым «автоматом» и полным приводом с муфтой BorgWarner привезли в Россию только весной. Двигатель — китайской разработки, но вполне современной конструкции, с цепным приводом ГРМ, фазовраща­телями и непосредственным впрыском. Как повлияло на надёжность клеймо Made in China, пока неизвестно. Зато доподлинно ясно, что Geely в нашем тесте самый мощный (184 л.с.) и самый дешёвый – 1 664 990 рублей за максимальную комплектацию Luxe.

Сможет ли Atlas, как МакКуин в мультике, выскочить из завала китайских кроссоверов, в разные годы пытавшихся атаковать российский рынок – дешёвых, маломощных, дурно пахнущих и с нагло украденным дизайном? Возможно. Тем более, что Atlas и не китайский вроде как: его даже собирают на заводе полного цикла в белорусском Жодино, на родине «БелАЗов».

Кого считать Легендой? По идее, Nissan Qashqai. Он первым вышел на российский рынок (в далёком 2006 году) и долго оставался лидером своего класса, да и его конструкция за прошедшие годы изменилась не сильно. Двух­литровый «атмосфер­ник», бесступенчатый вариатор, полный привод с подключением задней оси через много­дисковую муфту — классика!

В этом году до России доехал обновлённый Qashqai второго поколения, у которого шасси и оснащение были дополнительно адаптированы под наши условия. С новым «лицом» и в голубых цветах Dinoco Nissan больше остальных похож на Кинга (он же Plymouth Superbird знаменитого Ричарда Петти). Цена тоже соответствующая: максимальная комплектация LE Top стоит уже 1 970 000 рублей.

При рестайлинге заметнее всего изменилась передняя часть. С новыми фарами и бампером Nissan выглядит эффектно. И за яркий цвет доплачивать не надо
Сзади почти всё по-старому: более рельефной стала чёрная часть бампера, а фонари слегка тонированы
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При рестайлинге заметнее всего изменилась передняя часть. С новыми фарами и бампером Nissan выглядит эффектно. И за яркий цвет доплачивать не надо

Но всё, что может предложить Qashqai в плане мощности, — это скромные 144 л.с. И лидерство в рыночной гонке он потерял ещё в кризисные годы, когда японская компания замешкалась с переносом производ­ства в Россию, не удержала цены и предсказуемо лишилась части покупателей. Сейчас Qashqai собирают в Санкт-Петербурге, и в 2018 году было продано почти 23 тысячи автомобилей. Но даже с такими показателями до первых строчек в классе пока далековато.

Поэтому Volkswagen Tiguan уже больше, чем Претендент. В прошлом году его покупали в полтора раза лучше, чем Qashqai, — почти 32 тысячи машин! А ведь когда-то соотношение было обратным. Но сегодня россиян не смущают ни высокая цена (тестовый кроссовер стоит 2 340 800 рублей), ни техническая сложность автомобиля. Похоже, Фольксваген достиг той точки, где имя начинает продавать само себя. Всё больше покупателей побеждают страх перед словами «турбонаддув» и «DSG», да и сами двигатели и коробки с каждой модерни­зацией становятся надёжнее.

Скошенный бампер — часть комплектации Offroad — увеличивает угол въезда с 18 до 26&nbsp;градусов. Чёрные колеса – опция для версии Offroad за 40&nbsp;900 рублей
Но зачем в обвесе «внедорожной» комплектации крашеные серебристые вставки?
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Скошенный бампер — часть комплектации Offroad — увеличивает угол въезда с 18 до 26 градусов. Чёрные колеса – опция для версии Offroad за 40 900 рублей

У нас именно такой Tiguan, с двух­литровым бензиновым турбо­мотором, 7-ступен­чатым роботом и полным приводом. Комплектация – Offroad, но не думайте, что она превращает немецкий кроссовер в джип. Отличия только в деталях экстерьера и салона, так что весь «оффроуд» — в скошенном снизу переднем бампере. А внедорож­ные режимы работы электроники будут и у обычного полно­приводного Тигуана.

Двигатель выдаёт 180 л.с., но весит Volkswagen на 100 с лишним кило­граммов меньше, чем Atlas. Весомая заявка на победу.

Вот только гонок по овалу не будет — оставим это рисованным героям Тачек и парням из NASCAR. Конечно, мы устроим традиционный дрэг-забег (или даже два), но главным событием сегодня станет битва, достойная практичных кроссоверов. Потребительское многоборье: эргономика, комфорт, пассажировместимость и перевозка грузов, немножко бездорожья и много асфальта. В финале – Power Stage по подбору комплектации. Джентльмены, заводите моторы? Ну, для начала просто…

Садитесь за руль

Где водителю удобнее? Qashqai встречает креслом в перфорированной коже, ладным рулём с удобными кнопками и информативными приборами. Но в элементах второго плана к эргономике есть вопросы. Зеркало заднего вида с автозатемнением перекрывает водителю большую область лобового стекла, причём и хорошего вида назад не обеспечивает — из-за узкой амбразуры багажной двери.

При рестайлинге Qashqai получил новый руль — небольшой, красивый, с удобными кнопками. Серебристого пластика стало поменьше, а вот собирающий отпечатки чёрный глянец никуда не делся
Nissan компактнее, и места над головой водителя немного. Хотя сидит он ниже, чем в других машинах. А главный недостаток передних кресел — плохая боковая поддержка
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При рестайлинге Qashqai получил новый руль — небольшой, красивый, с удобными кнопками. Серебристого пластика стало поменьше, а вот собирающий отпечатки чёрный глянец никуда не делся

Селектор вариатора доминирует на центральном тоннеле, сдвинув назад шайбу управления трансмиссией: она заставляет водителя выворачивать руку. Хотя, справедливости ради, часто ли вы ей будете пользоваться? А вот отсутствие нормального места для смартфона куда неприятнее — маленькая полочка перед рычагом не в счёт.

Говорим — Volkswagen, подразумеваем хорошую эргономику, и Tiguan тут не исключение. Он просторный, вокруг водителя много «воздуха», при этом кресло отлично фиксирует тело: у спинки рельефные боковые валики, набивка подушки плотная, тканевая обивка не скользит. Сиденье установлено по-кроссоверному высоко, но остальные регулировки (как кресла, так и рулевой колонки) позволяют принять любую позу. Даже уровня «тошню на дачу»: с руками на подлокотниках (центральный регулируется по высоте) и ногами на полу — ведь Tiguan единственный в тесте оснащён адаптивным круиз-контролем.

Внутри Tiguan выверен до мелочей. Передняя панель монументальна, к материалам не придерёшься, к качеству сборки — тем более
Удобство кресел компенсирует отсутствие у них электрорегулировок. Выбор обивки для Offroad-версии тоже не предусмотрен
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Внутри Tiguan выверен до мелочей. Передняя панель монументальна, к материалам не придерёшься, к качеству сборки — тем более

Впрочем, поводы для придирок тоже есть. Не всем понравится (нам — точно нет) виртуальный щиток приборов, прежде всего из-за странного угла обзора. На руле куча кнопок, но до самых нужных — громкости и переключения треков — приходится тянуться. А главная претензия — к зеркалам заднего вида, на площади которых Volkswagen традиционно сэкономил.

Самая непривычная эргономика — у новичка. Тон в салоне Geely задаёт передняя панель, низкая и лаконичная, с забавным козырьком над приборами. Который, в свою очередь, зачем-то прикрыли кожаным «половичком для мыши», севшим после стирки на пару размеров.

Панель потянула за собой вниз остальное. Большой руль, кажется, лежит на коленях — только в таком положении удаётся целиком вписать в него щиток приборов. А сиденье опустить уже не получится, хоть и установлено оно на уровне кресел в других кроссоверах. Блок климата сполз на центральный тоннель, до половины кнопок мультимедийной системы приходится тянуться… В общем, Atlas требует как минимум привыкания. А лучше — смирения.

Интерьер Geely как минимум своеобразный — и в целом, и в деталях. Отделка вполне качественная, хотя «кожаные» швы на панели и дверях — имитация на мягком пластике
Самый серьёзный прокол в эргономике — неудобные кресла, у которых верхняя часть спинки упирается седокам в лопатки. Но боковая поддержка лучше, чем в Ниссане
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Интерьер Geely как минимум своеобразный — и в целом, и в деталях. Отделка вполне качественная, хотя «кожаные» швы на панели и дверях — имитация на мягком пластике

Стоит ли покупать эти машины для поездок одному-вдвоём? Уверены, многие скажут «да». Хотя более привычное амплуа для кроссовера — семейный автомобиль. И на билеты во второй ряд здесь скидок нет. А раз так, то…

Зовите болельщиков

Китайцы придумали кроссоверам и ещё одно назначение — представительское. Geely Atlas готов возить сзади не только жену и тёщу, но и босса, поэтому только здесь есть кнопки, позволяющие тому сдвинуть вперёд переднее правое кресло!

Задний диван Атласа широкий, но плоский, с откидным подлокотником. Центрального тоннеля почти нет
На торце консоли – воздуховоды и пара USB-портов. В подлокотнике — кнопки подогрева и подстаканники
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Задний диван Атласа широкий, но плоский, с откидным подлокотником. Центрального тоннеля почти нет

Хотя в лучшем случае это будет руководитель «среднего звена». Его собственное сиденье не регулируется, и каких-то особенных знаков внимания ему и вовсе не оказано — пара подстаканников в подлокотнике, подогрев да электрические разъёмы. Но в целом места сзади достаточно.

Примерно столько же пространства пассажирам обеспечивает и Volkswagen Tiguan… если отодвинуть второй ряд назад. Здесь у дивана есть регулировки, позволяющие найти компромисс между удобством пассажиров и объёмом скарба, перевозимого на дачу. Причём компромисс будет комфортным: даже если устроить домочадцам максимальное «уплотнение», они вполне поместятся позади водителя среднего роста — от коленей до спинок передних кресел останется ещё несколько сантиметров. А поездку скрасят приятные мелочи вроде откидных столиков.

Tiguan позволяет двигать задний диван почти на 20&nbsp;см вперед-назад, и даже по частям. Есть регулировка угла спинок
В передних креслах — откидные столики с выдвижными подстаканниками. Не очень крепкие, но с регулировкой угла открытия
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Tiguan позволяет двигать задний диван почти на 20 см вперед-назад, и даже по частям. Есть регулировка угла спинок

Nissan Qashqai — самый компактный автомобиль в тесте, и пассажиры это почувствуют первыми. Пространства для ног сантиметров на десять меньше, чем у конкурентов, запаса над головой нет. Компенсировать неудобства можно разве что горячительными напитками — кроме подстаканников здесь нет никаких чудес.

Хотя извините. Есть же панорамная крыша, заливающая салон светом и позитивом! Да и согреть важные части тела можно — но только если попросить включить прожарку заднего дивана водителя. Самим пассажирам до заветной кнопки добраться тяжело.

Qashqai теснее остальных: места для коленей пассажиров сантиметров на 10 меньше, и головами они почти упираются в крышу. И «панорама» в этом не виновата
Подстаканники спрятаны в центральном подлокотнике, а на виду – только воздуховоды. Подогрев двухуровневый, но не раздельный
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Qashqai теснее остальных: места для коленей пассажиров сантиметров на 10 меньше, и головами они почти упираются в крышу. И «панорама» в этом не виновата

Уже догадываетесь, кто проиграет в следующей дисциплине нашего многоборья — перевозке грузов? Не спешите! Правильный ответ не так очевиден. А если не верите...

Несите рояль!

Ладно, шутим: рояль был актуален в нашем предыдущем тройном тесте с пикапами, а багажники кроссоверов меньше, чем может показаться снаружи. Хорошо, если виолончель поместится.

Nissan Qashqai компактнее остальных, но его трюм с паспортным объёмом в 430 литров оказывается не самым маленьким. Самым бюджетным — да. Пара неудобных крючков для пакетов да резинки на мягких панелях боковин, которыми даже канистру с незамерзайкой не зафиксировать. Вместо фальшпола — какой-то полумягкий половичок, а под ним — докатка и бесполезная куча пенопласта.

Китайско-белорусский Geely Atlas сзади отделан лучше. Боковые стенки багажника прикрыты пластиком, фальшпол жёсткий и с удобной ручкой, есть 12-вольтовая розетка. Только вещей сюда поместится немного: даже официально заявленный объём всего 397 литров. А на глаз — и того меньше. Эффект создаёт маленькая высота багажного отсека — похоже, его роликовая шторка обречена жить в свёрнутом виде. Хотя по глубине-ширине Atlas не уступает остальным.

Немцы, заявившие, что Volkswagen Tiguan вмещает аж 650 литров багажа, конечно, лукавят. Эта цифра достижима только при максимально сдвинутом вперёд заднем диване и, возможно, со снятым фальшполом. Но бесспорно: в нашем тесте багажник этого автомобиля самый большой и удобный.

В ниши по углам влезет пятилитрушка «незамерзайки», на полке и боковинах — крючки для пакетов. Пол двухуровневый, а в поднятом положении его удерживают пружинные ограничители. И спинки сидений можно сложить прямо отсюда, потянув за ручки на боковинах. А ещё Tiguan максимально трансформируемый: для перевозки длинномеров можно сложить спинку переднего правого сиденья!

Nissan Qashqai
Geely Atlas
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Nissan Qashqai

Похоже, подошёл момент следующей дисциплины многоборья, бега по прямой. Дистанции — 400, 1000 метров и дальше за горизонт. Пристегнитесь крепче. И вот теперь, джентльмены…

Нажмите на кнопку Start

Пафос здесь лишний, потому что у нас не суперкары — в запуске двигателей драмы нет. Особенно тих и спокоен Tiguan: вибрации на холостых неощутимы, двигателя на ходу почти не слышно. С 2000–2200 об./мин турбомотор выдаёт хорошую порцию крутящего момента, и дальше Volkswagen всегда охотно отзывается на педаль газа. Её чувствительность зависит от настроения водителя: какой режим он выберет шайбой на тоннеле. Тут есть и Eco, и Sport, и пара вариантов для бездорожья.

Турбированный Atlas разгоняется хорошо, но... скучно. Характер мотора совсем ровный, словно у него и нет турбонагнетателя. На разгоне его слышно в салоне, и это шум, а не голос, – невнятный и порой назойливый. При переводе коробки в Drive появляются лёгкие вибрации. Реакции на педаль газа вялые, с задержками, особенно при трогании с места — даже если нажать на кнопку Sport у селектора автомата. А ведь заминки на старте больше свой­ственны роботам…

Qashqai атмосферный, и от него можно было бы ждать приятного рычания на разгоне. Увы, голос у мотора здесь тоже скучный. Одно хорошо: пока вы катитесь равномерно, то двигателя, в отличие от Geely, почти не слышите. Разгон «в пол» ожидаемо неинтересен из-за вариатора, а вот при езде в полпедали (и в ручном режиме коробки с квазипередачами) Nissan уже бодрит ощутимым подхватом с 3300 об./мин. Но чувствительность акселератора низкая и здесь: режим Eco стоит включать только из фанатичного, неконтролируемого желания сэкономить лишний грамм топлива.

Tiguan: 7-ступенчатый «робот» переключается плавно и вовремя, особенно в Спорте
Atlas: переключения 6-ступенчатого «автомата» уже ощутимы, и он медлит с пониженными передачами. Есть режимы Eco и Sport, мало меняющие настройки
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Tiguan: 7-ступенчатый «робот» переключается плавно и вовремя, особенно в Спорте

Кто из троих быстрее? Вот тут самое время посмотреть наш ролик с дрэг-рейсингом и прочими испытаниями. Помимо гонок на прямой на видео будет также условно полезный и безусловно смешной тест на парковку: проверка не только кроссоверов, но и их водителей. А ещё – кадры, демонстрирующие внедорожные возможности автомобилей.

– Битва огромных семиместников: Teramont, Traverse и CX-9 https://youtu.be/BNsxmaYnt1g – Подробный до безобразия тест этих машин в Журнале Авто.ру: https://autoru.me/Gxytx – Новые и подержанные Тигуаны https://autoru.me/Gxywe, Кашкаи https://autoru.me/GxyyG, и даже немного Атласов https://autoru.me/Gxyzn – Столь же дурацкий тест, только про бизнес-седаны: https://youtu.be/PAqgI7-dH2c – Три кросс-хэтча на том же бездорожье: https://youtu.be/WpR2uS08UIE – Первый тест обновлённого Кашкая: https://youtu.be/IS2F5RR0bmU Сколько должен стоить мощный и хорошо упакованный компактный кроссовер? Инертное сознание говорит, что около полутора миллионов, но рыночные реалии давно изменились: большинство топ-версий уходит далеко за два миллиона. Но альтернатива есть! Как насчёт Geely Atlas со 184-сильным турбомотором? Мы проверили амбициозного китайца в деле, натравив на него двух признанных авторитетов класса: не очень быстрый Nissan Qashqai за схожие деньги и сопоставимый по мощности VW Tiguan — правда, с совсем другим ценником. И вот, что вышло. #тестдрайв

Для серьёзного бездорожья наши кроссоверы, даже в полноприводном варианте, не предназначены. Очевидно, что в лесах, где мы тестировали пикапы, им делать нечего. Перед кроссоверами чаще ставят задачи попроще — проехать к даче по разбитой грунтовке, спуститься к речке и без потерь подняться обратно…

И лучше других это делает Geely. Кнопка блокировки муфты есть, автомат с нагрузкой справляется уверенно, ходы подвески приличные и диагонального вывешивания Atlas не боится. Хотя после взятия затяжного подъёма палёным от него всё-таки попахивает.

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Nissan дольше висит «в диагонали», крутя свободными колесами, — похоже, электроника бережёт тормоза и муфту. И вариатор, в силу конструктивных особенностей, для штурма бездорожья подходит хуже гидро­механического автомата. Тем не менее тестовый подъём Qashqai взял — на нервах водителя, переживавшего за сохранность низкого переднего бампера и низкопрофильных 19-дюймовых колёс.

Volkswagen в комплектации Offroad меньше боится кочек, камней и перегибов, но у него тоже есть слабое место. Ходы подвесок здесь почти легковые, поэтому Tiguan вывешивает колёса раньше остальных. Однако внедорожная электроника легко справляется с диагональным вывешиванием, подтормаживая колёса. И всё-таки увлекаться оффроудом на этом кроссовере не стоит. Ведь DSG по сути своей — «механика», и на подъёме Tiguan трогается с ощутимой пробуксовкой сцепления.

В Geely можно принудительно заблокировать муфту, есть ассистент спуска с горы
Nissan умеет ездить и на чисто переднем приводе, но в случае чего муфта тоже блокируется
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В Geely можно принудительно заблокировать муфту, есть ассистент спуска с горы

Комфорт и управляемость? На грунтовке они не актуальны — проехал, и ладно. Куда интереснее сравнить кроссоверы в более привычной для них среде, на шоссе и в городе. А значит...

Прогревайте шины

Большие «катки», которые ограничивали Qashqai на бездорожье, не помогают ему и на асфальте. С ними японский кроссовер смотрится эффектно, но 45-й профиль шин Pirelli (225/45 R19) азбукой Морзе передаёт в салон мелкие изъяны дорожного покрытия. На кочках покрупнее подвеске кроссовера с запасом хватает энерго­ёмкости, однако попадание колеса в яму с острыми краями оборачивается жёстким ударом по кузову и настроению водителя. Наконец, шины солируют и в оркестре шумов, наполняющих на скорости салон: хорошей изоляцией арок Nissan похвастать не может.

Списать всё это на итальянские шины не получится, потому что те же Pirelli Scorpion Verde, только размера 235/55 R18, установлены и на Tiguan. Намного более комфортный и цивилизованный Tiguan. Дорожная мелочь ещё заметна, но стыки асфальта и ямы Volkswagen преодолевает заметно мягче и тише. Не приходится сильно кланяться и лежачим полицейским. Да, и Pirelli, оказывается, не такие уж громкие: на скорости за 100 км/ч больше всего слышно ветер, путающийся в зеркалах и стойках.

Atlas обут в ещё более высокопрофильные шины Astarta SUV (225/60 R18) белорусского производства: локализация! И подвеска у него самая мягкая в тесте. Благодаря ей Geely с лёгкостью парирует ямы, на которых Nissan подбросит водителя к крыше, и неплохо сглаживает неровности помельче. Но там, где асфальт идёт волнами, кроссовер начинает покачиваться, да и вибрации от тяжёлых колёс в Geely ощутимее. А вот дорожный шум невысок и здесь: его заглушают ветер и звук двигателя.

Nissan Qashqai
Volkswagen Tiguan
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Nissan Qashqai

Думаете, с 19-дюймовыми колёсами Nissan и едет как горячий хэтч? Мы тоже так считали, но ничуть ни бывало! В около­нулевой зоне у рулевого управления низкая, совсем не спортивная чувствитель­ность, да и с информативностью беда: усилие на руле невнятное, фоновое. Хотя прямую траекторию это держать не мешает. А в виражах Qashqai проявляет недостаточную поворачиваемость, стремясь уйти на более широкую дугу, — и только под резкий сброс газа может от сноса перейти к лёгкому заносу, который тут же гасит ESP. Система стабилизации, кстати, не отключается, сколько ни жми на кнопку.

За всеядность подвески Geely приходится расплачиваться управляемостью. В поворотах кроссовер сильно кренится и рано начинает скользить: белорусские шины не отличаются высокой цепкостью. Причём первой всегда сдаётся передняя ось, что под тягой, что при сбросе газа. И на резком торможении Atlas сильно клюет носом.

Но хуже то, что мягкая подвеска портит характер кроссовера, и задолго до предельных режимов. Около нуля в этом руле слишком много мёртвых и нечувствительных градусов, да и усилие не имеет ничего общего с естественностью. А если повернуть баранку порезче, Atlas реагирует двояко. Начинает поворачивать спокойно, а затем, выбрав крен, резко бросается в сторону! Из-за этого объезжать ямы и препятствия нужно внимательно, действуя на опережение.

На фоне остальных Tiguan… не спорткар, но максимально понятный и послушный автомобиль. Рулевое управление более острое, при этом линейное и информативное, с чётко выраженным «нулём» и адекватным нарастанием усилия на руле в больших углах. Умеренные крены в поворотах, близкая к нейтральной настройка шасси. Если в предельном повороте сбросить газ, Volkswagen уйдёт в плавный занос, аккуратно парируемый системой стабилизации. Под тягой, наоборот, сначала будут скользить передние колёса. Но азартному водителю Volkswagen в итоге понравится больше всех.

Финиш!

Да и общей массе покупателей Tiguan милее остальных. Причём не за красивые глаза, хотя светодиодные фары у него отличные. И не за эмблему. Точнее, не только за них. В большин­стве дисциплин нашего многоборья Volkswagen выигрывает, а там, где не выигрывает (мы про бездорожье), уступает совсем немного. И в итоге на финише получается «победа за явным преимуществом». Добытая, впрочем, дорогой ценой: ведь такой Tiguan стоит почти на полмиллиона дороже, чем Qashqai. Не говоря уже об Atlas.

О претенденте на «серебро» уже можно поспорить. Atlas быстрее, просторнее и проще относится к плохим дорогам или их отсутствию, чем Nissan. Да, и ещё почти на 200 тысяч дешевле. То, что Новичок превзошёл наши ожидания, — факт. Qashqai, в свою очередь, симпатичнее, вмещает больше багажа, удобнее для водителя и в перспективе может оказаться надёжнее (но это неточно). Зато продать его подержанным точно будет проще. Жаль только, что уже сегодня Nissan кажется несколько устаревшим внутри — ведь рестайлинг салона почти не коснулся.

Что удивительно, результат нашей гонки совпал с мультяшным! Претендент стал первым, а Легенда и Новичок в обнимку докатились до финиша с большим отставанием. Только резко отрицательных героев среди наших участников нет. А ещё мы можем раздать бонусные очки, устроив мини-гонку внутри основной — в ралли это называется Power Stage. Что будет, если попытаться уравновесить тестовые кроссоверы, приведя их к единому знаменателю цены? Итак...

Заводите ваши конфигураторы

Цены на Geely Atlas начинаются с 1 144 990 рублей, но это будет кроссовер с дохлым атмосферником, механикой и передним приводом. Для турбиро­ванной версии возможны только два послабления в цене — сэкономить сто тысяч на полном приводе и ещё столько же, сделав шаг вниз по комплектации. Тогда Atlas останется без камер, передних парктроников, светодиодных фар, 18-дюймовых колёс, цифровой приборки, кожаной обивки, электроприводов сидений и кучи других мелочей. Стоит ли экономить?

Полноприводный двухлитровый Nissan Qashqai в бюджете Geely – это комплектация SE за 1 705 000 рублей. Прямо скажем, небогатая: галоген, 17-дюймовые колёса, двухзонный климат-контроль, обогрев заднего дивана и… собственно, всё. Если наплевать на полный привод, можно добавить сюда светодиодные фары с омывателями, контроль давления в шинах, тонированные стёкла и один дюйм к размеру колёс. Но только нам кажется, что это невыгодный обмен?

Утоптать в «миллион семьсот» Volkswagen Tiguan ещё сложнее. Он, кстати, сейчас тоже продаётся в фиксированных комплектациях с минимальным набором опциональных пакетов. Но о богатстве оснащения китайского кроссовера придётся забыть. Хотя в версии с ироничным названием All Inclusive, да ещё с пакетом Plus (бюджет как раз позволяет) Volkswagen выходит совсем не «голым»: светодиодные фары, камера заднего вида с омывателем, контроль дистанции Front Assist, трёхзонный климат-контроль, парктроники по кругу. Но с полным приводом ценник Geely недостижим, поэтому за 1,7 миллиона Тигуан будет переднеприводным, с механикой и 125-сильным турбомотором. Этакий Претендент на Кубок Не-очень-большой-пользы. Но много ли зрителей могут собрать гонки второго дивизиона?

Какой кроссовер предпочли бы вы, имея ограниченный бюджет?

Geely Atlas 1.8Т 4х4

Хорошо
  • — Цена
  • — Мягкая подвеска
  • — Проходимость
Плохо
  • — Управляемость
  • — Багажник
  • — Эргономика
Характеристики Geely Atlas I

  • Комплектация

    1.8 AT (184 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    1.8 / 184 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    9

  • Разгон до 100 км/ч

    10.7

  • Цена, ₽

    1 664 990
Все характеристикиКаталог автомобилей

Nissan Qashqai 2.0 4WD

Хорошо
  • — Внешность
  • — Оснащение
  • — Дизайн интерьера
Плохо
  • — Теснота в салоне
  • — Слабый двигатель
  • — Жесткая подвеска
Характеристики Nissan Qashqai II Рестайлинг

  • Комплектация

    2.0 CVT (144 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    2.0 / 144 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Вариатор

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    7.3

  • Разгон до 100 км/ч

    10.5

  • Цена, ₽

    1 970 000
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Volkswagen Tiguan 2.0TSI 4Motion

Хорошо
  • — Динамика
  • — Управляемость
  • — Багажник
Плохо
  • — Цена
  • — Короткоходная подвеска
  • — Скучноватый дизайн
Характеристики Volkswagen Tiguan II

  • Комплектация

    2.0 AMT (180 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    2.0 / 180 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Роботизированная

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    8

  • Разгон до 100 км/ч

    7.7

  • Цена, ₽

    2 340 800
Все характеристикиКаталог автомобилей

Все Geely Atlas, Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan на Авто.ру

Фотографии: Кирилл Калапов
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