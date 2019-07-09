Кубок Большой Пользы: тест двух популярных кроссоверов (и одного китайского)

Сегмент кроссоверов на российском рынке напоминает американский чемпионат NASCAR. Толпа участников, борьба за каждый метр дистанции рубль клиента, хитрые тактики скидок и специальных комплектаций, калейдоскопическая смена мест в рейтинге популярности… И всегда полные трибуны покупателей.

Обо всех перипетиях этой гонки умные бизнес-аналитики наверняка напишут скучные многостраничные труды, а мы сегодня сосредоточимся на трёх её участниках — Geely Atlas, Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan. Как там в супермультике «Тачки»? Легенда, Претендент и Новичок — три машины, один чемпион!

Кто есть кто? Ну, с Новичком всё понятно. Китайский Geely Atlas продают в России не так давно и результат в 2,5 тысячи машин за 2018 год пока на порядок хуже, чем у лидеров класса. Из достижений самой компании — второе место среди автопроизводителей из Китая, однако, как правильно произносится слово «Geely», знают пока не все.