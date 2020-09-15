Новый Audi A3 Sportback получил версию на газе
Дмитрий Елизаров
Компания Audi представила новую модификацию пятидверного хэтчбека A3 Sportback под названием
Новинка оснащена двигателем, развивающим лишь 131 л.с. и 200 Нм крутящего момента, тогда как турбомотор аналогичного объёма, работающий на традиционном бензине, обеспечивает 150 л.с. и 250 Нм. В пару двигателю предложили безальтернативный семиступенчатый «робот».
На ускорение до 100 км/ч метановый хэтч потратит 9,7 секунды при максимальной скорости
211 км/ч.Те же самые характеристики у 150-сильной Audi A3 35 TFSI — 8,4 секунды и 224 км/чсоответственно.
Новинка получила сразу четыре ёмкости для топлива. Два композитных газовых баллона расположены под полом багажника, а под задним диваном встроены ещё один газовый баллон, но уже из стали, и небольшой
9-литровый бак для бензина, он используется в качестве резервного. Общий запас хода газовой Audi A3 Sportback составляет 445 километров.
Метан хранится в баллонах под давлением 200 бар. Перед установкой на автомобиль их испытали избыточным давлением, величина которого достигает 300 бар.
Продажи новинки в Германии стартуют нынешней осенью по цене от 30 750 евро, что сопоставимо со стоимостью бензиновой Audi A3 Sportback 35 TFSI.