Новый Audi A3 Sportback получил версию на газе

Новинка оснащена двигателем, развивающим лишь 131 л.с. и 200 Нм крутящего момента, тогда как турбомотор аналогичного объёма, работающий на традици­онном бензине, обеспе­чивает 150 л.с. и 250 Нм. В пару двигателю предложили безальтер­нативный семиступенчатый «робот».

На ускорение до 100 км/ч метановый хэтч потратит 9,7 секунды при максимальной скорости 211 км/ч. Те же самые характери­стики у 150-сильной Audi A3 35 TFSI — 8,4 секунды и 224 км/ч соответ­ственно.

Новинка получила сразу четыре ёмкости для топлива. Два композитных газовых баллона распо­ложены под полом багажника, а под задним диваном встроены ещё один газовый баллон, но уже из стали, и небольшой 9-литро ­вый бак для бензина, он используется в качестве резервного. Общий запас хода газовой Audi A3 Sportback составляет 445 километров.

Метан хранится в баллонах под давлением 200 бар. Перед установкой на автомобиль их испытали избыточным давлением, величина которого достигает 300 бар.