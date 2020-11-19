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Новый хэтч Audi A3 почти провалил «лосиный тест». Видео

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Дмитрий Елизаров

Новый хэтчбек Audi A3 так и не удалось провести через траекторию «лосиного теста» на стандартной для него скорости 77 км/ч. Видео испытаний пяти­дверки опублико­вало испанское издание 77km.

  • Первая попытка пройти тест на манёвр резкого уклоне­ния на скорости 77 км/ч окончи­лась неудачей: заднюю ось Audi A3 Sportback 35 TFSI занесло после первого же поворота. Несколько последующих испытаний показали, что водителю не удаётся преодолеть положенную траекторию без помарок на скорости выше 72 км/ч.

  • Повышение темпа прохож­дения приводило к тому, что авто­мобиль задевал ограничи­вающие коридор конусы. Даже после того, как тест-пилот изучил возможные реакции хэтчбека, справиться с недостаточной поворачи­ва­емостью не удалось. Испыта­тели заявили, что скоростное руление приводит к не слишком комфортным ощущениям для водителя из-за тяжести руля.

  • По мнению экспертов, в сколь­жениях авто­мобиля после превышения опреде­лённого порога скорости виноваты скорее не настройки подвески, а шины: тестовый Audi A3 Sportback был обут в Bridgestone Turanza. Кроме того, было отмечено, что, несмотря на сбитые конусы, поведение авто­мобиля оставалось пред­сказуемым. А традици­онный для подобных сессий слалом между конусами автомобиль прошёл без помарок — в том числе за счёт умеренных кренов кузова и корректного вмеша­тель­ства стабили­зирующей электроники.

  • Ранее, тестируя в том же режиме кроссовер Subaru Forester, эксперты тоже перво­начально столкну­лись с неодно­значными реакциями авто­мобиля. Однако позже им всё-таки удалось добиться требуемой скорости 77 км/ч на «лосином тесте».

Как по-вашему, в чём причина неудачи Audi A3?

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