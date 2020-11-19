Новый хэтч Audi A3 почти провалил «лосиный тест». Видео
Дмитрий Елизаров
Новый хэтчбек Audi A3 так и не удалось провести через траекторию «лосиного теста» на стандартной для него скорости
Первая попытка пройти тест на манёвр резкого уклонения на скорости
77 км/чокончилась неудачей: заднюю ось Audi A3 Sportback 35 TFSI занесло после первого же поворота. Несколько последующих испытаний показали, что водителю не удаётся преодолеть положенную траекторию без помарок на скорости выше 72 км/ч.
Повышение темпа прохождения приводило к тому, что автомобиль задевал ограничивающие коридор конусы. Даже после того, как тест-пилот изучил возможные реакции хэтчбека, справиться с недостаточной поворачиваемостью не удалось. Испытатели заявили, что скоростное руление приводит к не слишком комфортным ощущениям для водителя из-за тяжести руля.
По мнению экспертов, в скольжениях автомобиля после превышения определённого порога скорости виноваты скорее не настройки подвески, а шины: тестовый Audi A3 Sportback был обут в Bridgestone Turanza. Кроме того, было отмечено, что, несмотря на сбитые конусы, поведение автомобиля оставалось предсказуемым. А традиционный для подобных сессий слалом между конусами автомобиль прошёл без помарок — в том числе за счёт умеренных кренов кузова и корректного вмешательства стабилизирующей электроники.
Ранее, тестируя в том же режиме кроссовер Subaru Forester, эксперты тоже первоначально столкнулись с неоднозначными реакциями автомобиля. Однако позже им всё-таки удалось добиться требуемой скорости
77 км/чна «лосином тесте».