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Родстер «Крым» получит «автомат» от поставщика Aurus

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Дмитрий Елизаров

Проект «Конструкторского бюро молодёжи» — доступный родстер «Крым» — оснастят семи­ступен­чатым «автоматом» от россий­ской компании КАТЕ, которая постав­ляет коробки передач для автомо­билей бренда Aurus. Третий по счёту прототип получит дора­ботанную конс­трукцию и новый мотор.

  • Прототип сейчас разрабаты­вается в основном в вирту­альном простран­стве: при помощи компьютер­ного модели­рования не только создаётся дизайн кузова, но и испыты­ваются несущая конс­трукция и подвески. Проекти­руется он с учётом последу­ющего прохож­дения серти­фикаци­онных испытаний перед стартом серийного производства.

  • В основе родстера лежит созданная членами КБМ металли­ческая простран­ственная рама. Как уточняется в сообщении МГТУ им. Баумана на форуме Хабр, за время разработки конс­трукторы постоянно искали способ сделать её легче, и сейчас она весит на центнер меньше, чем на первых прото­типах. Кроме того, с третьей итерацией «Крым» получил механизм автомати­ческого склады­вания крыши: на первых версиях это приходи­лось делать вручную.

  • Попутно родстеру дорабаты­вают кинематику подвески и рулевого управ­ления, а также экспери­ментируют с интерьером, улучшая эргономику. Пред­полагается, что конструкция «Крыма» в целом будет опираться на компоненты, позаим­ство­ванные у массовых авто­мобилей — прежде всего, марки Lada.

  • Каким именно двигателем снабдят третью версию родстера, пока неизвестно. Второй прототип укомп­лектовали 1,6-литровым вазовским мотором, форсиро­ванным до 140 л.с. Однако учитывая планы по оснащению родстера автомати­ческой коробкой, силовой агрегат может поменяться.

  • По данным издания, АвтоВАЗ может стать основным техно­логиче­ским партнёром проекта, либо наладив поставку машино­комплектов для сборки родстеров, либо организовав производ­ство «Крыма» на своих мощностях. Ранее сообщалось, что серийный «Крым» может стоить примерно 650–700 тысяч рублей.

Купили бы студенческую разработку за такие деньги?

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