Родстер «Крым» получит «автомат» от поставщика Aurus
Дмитрий Елизаров
Проект «Конструкторского бюро молодёжи» — доступный родстер «Крым» — оснастят семиступенчатым «автоматом» от российской компании КАТЕ, которая поставляет коробки передач для автомобилей бренда Aurus. Третий по счёту прототип получит доработанную конструкцию и новый мотор.
Прототип сейчас разрабатывается в основном в виртуальном пространстве: при помощи компьютерного моделирования не только создаётся дизайн кузова, но и испытываются несущая конструкция и подвески. Проектируется он с учётом последующего прохождения сертификационных испытаний перед стартом серийного производства.
В основе родстера лежит созданная членами КБМ металлическая пространственная рама. Как уточняется в сообщении МГТУ им. Баумана на форуме Хабр, за время разработки конструкторы постоянно искали способ сделать её легче, и сейчас она весит на центнер меньше, чем на первых прототипах. Кроме того, с третьей итерацией «Крым» получил механизм автоматического складывания крыши: на первых версиях это приходилось делать вручную.
Попутно родстеру дорабатывают кинематику подвески и рулевого управления, а также экспериментируют с интерьером, улучшая эргономику. Предполагается, что конструкция «Крыма» в целом будет опираться на компоненты, позаимствованные у массовых автомобилей — прежде всего, марки Lada.
Каким именно двигателем снабдят третью версию родстера, пока неизвестно. Второй прототип укомплектовали 1,6-литровым вазовским мотором, форсированным до 140 л.с. Однако учитывая планы по оснащению родстера автоматической коробкой, силовой агрегат может поменяться.
По данным издания, АвтоВАЗ может стать основным технологическим партнёром проекта, либо наладив поставку машинокомплектов для сборки родстеров, либо организовав производство «Крыма» на своих мощностях. Ранее сообщалось, что серийный «Крым» может стоить примерно 650–700 тысяч рублей.