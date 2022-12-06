Ателье Zagato показало фрагмент эксклюзивного спорткара на базе Alfa Romeo Giulia

Предполагается также, что новый спорткар Zagato получит двухдверный кузов, тогда как Giul

i

a выпускается только как седан

, а также станет несколько короче. При этом силовой агрегат седана вряд ли ждут изменения, так как

2,9-литровый

V6, которым оснащается Giulia Quadrifoglio, и без того способен развивать до 540 л.с.