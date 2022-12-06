Ателье Zagato показало фрагмент эксклюзивного спорткара на базе Alfa Romeo Giulia

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Ателье Zagato представило электрическую «суперлодку»
В США выбрали «самые американские» автомобили: среди них оказались японские модели
Дмитрий Елизаров
Итальянское кузовное ателье Zagato опубликовало первый тизер своей будущей новинки. Какой она будет, пока неясно: обнародовано лишь рабочее название Alfa Romeo Giulia SWB Zagato. Издание CarBuzz предполагает, что ателье построит на платформе седана сверхэксклюзивное купе с кузовом оригинального дизайна.
Одной из последних новинок Zagato стал родстер Mostro, стилизованный под классические модели Maserati. Мотор родстера развивает до 630 л.с., а сам спорткар весит 1200 килограммов.