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Ателье Zagato показало фрагмент эксклюзивного спорткара на базе Alfa Romeo Giulia
Новости

Дмитрий Елизаров

Итальянское кузовное ателье Zagato опубликовало первый тизер своей будущей новинки. Какой она будет, пока неясно: обнародовано лишь рабочее название Alfa Romeo Giulia SWB Zagato. Издание CarBuzz предполагает, что ателье построит на платформе седана сверхэксклюзивное купе с кузовом оригинального дизайна.

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  • На тизере видно П-образную световую полосу: судя по всему, на нём изображены задние фонари, «опоясывающие» корму будущей новинки. Тем самым Zagato может использовать в дизайне спорткара ретромотивы, отсылающие к предыдущим совместным работам ателье и Alfa Romeo.
  • Предполагается также, что новый спорткар Zagato получит двухдверный кузов, тогда как Giulia выпускается только как седан, а также станет несколько короче. При этом силовой агрегат седана вряд ли ждут изменения, так как 2,9-литровый V6, которым оснащается Giulia Quadrifoglio, и без того способен развивать до 540 л.с.
  • Дата дебюта нового лимитированного спорткара из Италии пока не называется.

Одной из последних новинок Zagato стал родстер Mostro, стилизованный под классические модели Maserati. Мотор родстера развивает до 630 л.с., а сам спорткар весит 1200 килограммов.

Как считаете, купе Alfa Romeo Giulia вообще имеет смысл?

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