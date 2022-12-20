Ателье Zagato превратило седан Alfa Romeo Giulia в уникальное купе

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Audi Q5 следующего поколения получит значительные изменения и сохранит ДВС
Дмитрий Елизаров
Ателье Zagato представило купе Alfa Romeo SWB, построенное на базе седана Giulia. Творение ателье отличается от оригинала практически полностью новым кузовом, укороченной колёсной базой и необычным силовым агрегатом. Тиражировать гран-турер не планируется, а у единственного построенного экземпляра уже есть владелец.
Сама Alfa Romeo Giulia в октябре обновилась. Седану доработали внешность и снабдили новой цифровой панелью приборов. При диагонали экрана 12,3 дюйма модель сохранила характерные аналоговые «колодцы».