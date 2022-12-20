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Ателье Zagato превратило седан Alfa Romeo Giulia в уникальное купе
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Дмитрий Елизаров

Ателье Zagato представило купе Alfa Romeo SWB, построенное на базе седана Giulia. Творение ателье отличается от оригинала практически полностью новым кузовом, укороченной колёсной базой и необычным силовым агрегатом. Тиражировать гран-турер не планируется, а у единственного построенного экземпляра уже есть владелец.

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  • За основу проекта взят седан Giulia Quadrifoglio. Однако в Zagato доработали его до спецификации GTAm, что подразумевает иные настройки подвески и 2,9-литровый V6, развивающий 540 л.с. и 600 Нм. Двигатель работает с шестиступенчатой «механикой», хотя серийные Giulia GTA комплектовались только восьмидиапазонным «автоматом».
  • В Zagato полностью переосмыслили кузов седана, не только превратив его в купе, но и снабдив иным дизайном. Новинка получила, к примеру, агрессивное оформление передней части с оптикой от Alfa Romeo Tonale и фирменное решение кормы, известное под названием Kammback. Среди прочего Giulia SWB получила два куполообразных выступа на крыше и лишилась дверных ручек: двери открываются нажатием кнопки.
  • Интерьер в целом сохранён штатным, хотя отделан в новой цветовой гамме с широким использованием карбона и укомплектован карбоновыми же сиденьями.
  • Проект реализован в честь 100-летнего юбилея сотрудничества Alfa Romeo и Zagato, однако владеть автомобилем будет частный коллекционер из Германии. Стоимость купе не афишируется.

Сама Alfa Romeo Giulia в октябре обновилась. Седану доработали внешность и снабдили новой цифровой панелью приборов. При диагонали экрана 12,3 дюйма модель сохранила характерные аналоговые «колодцы».

Ну как, молодцы Zagato?

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