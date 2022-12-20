Ателье Zagato превратило седан Alfa Romeo Giulia в уникальное купе

В Zagato полностью переосмыслили кузов седана, не только превратив его в купе, но и снабдив иным дизайном. Новинка получила, к примеру, агрессивное оформление передней части с оптикой от Alfa Romeo Tonale и фирменное решение кормы, известное под названием Kammback.

Среди прочего

Giulia SWB получила два куполообразных выступа на крыше и лишилась дверных ручек: двери открываются нажатием кнопки.