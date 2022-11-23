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Ателье Zagato представило электрическую «суперлодку»
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Дмитрий Елизаров

Ателье Zagato, известное своими дизайнерскими работами для ряда автопроизводителей, представило необычную новинку. Это Perisco Zagato 100.2 — роскошная лодка с минималистичным дизайном, оснащённая электромотором. Для лодки предусмотрели две силовых установки, но всего соберут только девять таких катеров: предназначены они коллекционерам.

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  • Perisco Zagato 100.2 выполнена из композитных материалов, благодаря чему водоизмещение лодки составляет 2,5 тонны. Необычно плавные и лаконичные обводы новинки подкреплены компактным ветровым стеклом и деревянным настилом в передней части. Пассажирский салон катера снабжён двумя креслами и диваном второго ряда, но на фото можно увидеть некое подобие шезлонгов позади дивана. Наконец, на корме имеется ступенька для спуска в воду.
  • Исполнение Sport получило один водомётный двигатель с электроприводом на 279 л.с. и 83-киловаттную батарею. Такая Perisco Zagato способна держать крейсерскую скорость 48 км/ч при максимальной 80 км/ч и может проехать без подзарядки до 28 морских миль (почти 52 километра).
  • Версия Long Range комплектуется тем же двигателем, но в сочетании с двумя аккумуляторными блоками. Из-за лишнего веса она медленнее (44,5 км/ч крейсерской скорости при 68 км/ч максимальной), но может преодолеть на одной зарядке до 47 морских миль (чуть более 88 километров).
  • Ателье не называет стоимость «гиперлодки», но обещает покупателям беспрецедентные возможности персонализации: выпускать две одинаковые Perisco Zagato ателье не планирует. Собирать катер будут на верфи Perisco Marine, поставки начнутся в конце следующего года.

В феврале на продажу выставляли яхту Royal Falcon One, дизайн которой приписывается специалистам компании Porsche. 41-метровый катамаран, вмещающий 10 пассажиров в пяти каютах, оценили в 26,6 миллиона долларов.

А у вас есть своя лодка?

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