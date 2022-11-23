Ателье Zagato представило электрическую «суперлодку»

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Дмитрий Елизаров
Ателье Zagato, известное своими дизайнерскими работами для ряда автопроизводителей, представило необычную новинку. Это Perisco Zagato 100.2 — роскошная лодка с минималистичным дизайном, оснащённая электромотором. Для лодки предусмотрели две силовых установки, но всего соберут только девять таких катеров: предназначены они коллекционерам.
В феврале на продажу выставляли яхту Royal Falcon One, дизайн которой приписывается специалистам компании Porsche. 41-метровый катамаран, вмещающий 10 пассажиров в пяти каютах, оценили в 26,6 миллиона долларов.