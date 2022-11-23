Ателье Zagato представило электрическую «суперлодку»

Версия Long Range

комплектуется тем же двигателем, но в сочетании с двумя аккумуляторными блоками. Из-за лишнего веса она медленнее (

44,5 км/ч крейсерской скорости при 68 км/ч максимальной), но может преодолеть на одной зарядке до 47 морских миль (чуть более 88 километров).