Японцы приготовили дикий обвес для спорткара Toyota Supra

Тюнинг-ателье распространило несколько фотографий этой машины. Снимки сделаны только спереди. По всей видимости, спорткар запечатлели в уже полностью собранном виде перед отправкой на покраску.

Supra узнаётся только по характерным фарам, потому что все кузовные панели новые. Широченные крылья скрывают кастомные хромированные литые диски. Новый капот получил больше выштамповок и вентиляционные прорези по центру. А бампер доработан огромными воздухозаборниками и сплиттером.

Сзади заменены крылья и бампер. Скорее всего, подвергли доработкам и крышку багажника. А вот какого-то антикрыла не видно.

Ранее тюнингованные японские спорткары в обвесах от Veilside становились героями нескольких частей экшена «Форсаж». На сегодня ателье остаётся одним из немногих представителей отрасли, которое предлагает радикальное изменение внешности автомобилей.