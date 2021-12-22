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Японцы приготовили дикий обвес для спорткара Toyota Supra

Новости

Кирилл Малышев

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Фирма Veilside готовится представить последнее поколение Тойоты Супра в новом обвесе. Автомобиль покажут на Токийском автосалоне в следующем месяце, пишет Carscoops.

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  • Тюнинг-ателье распространило несколько фотографий этой машины. Снимки сделаны только спереди. По всей видимости, спорткар запечатлели в уже полностью собранном виде перед отправкой на покраску.
  • Supra узнаётся только по характерным фарам, потому что все кузовные панели новые. Широченные крылья скрывают кастомные хромированные литые диски. Новый капот получил больше выштамповок и вентиляционные прорези по центру. А бампер доработан огромными воздухозаборниками и сплиттером.
  • Сзади заменены крылья и бампер. Скорее всего, подвергли доработкам и крышку багажника. А вот какого-то антикрыла не видно.

Ранее тюнингованные японские спорткары в обвесах от Veilside становились героями нескольких частей экшена «Форсаж». На сегодня ателье остаётся одним из немногих представителей отрасли, которое предлагает радикальное изменение внешности автомобилей.

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