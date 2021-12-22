Японцы приготовили дикий обвес для спорткара Toyota Supra

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Тюнинг за гранью. Часть 2: обвесы, которые шокируют
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Фирма Veilside готовится представить последнее поколение Тойоты Супра в новом обвесе. Автомобиль покажут на Токийском автосалоне в следующем месяце, пишет Carscoops.
Ранее тюнингованные японские спорткары в обвесах от Veilside становились героями нескольких частей экшена «Форсаж». На сегодня ателье остаётся одним из немногих представителей отрасли, которое предлагает радикальное изменение внешности автомобилей.