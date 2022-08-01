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Ателье Singer перестанет модифицировать классические Porsche 911

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Дмитрий Елизаров

Ателье Singer Vehicle Design известно в первую очередь своими рестомодами на базе классического Porsche 911 в кузове 964. Однако, как заявил Top Gear глава компании Роб Дикинсон, этот проект будет приостановлен на неопределённое время. Singer сосредоточится на концептуально иных рестомодах.

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  • За 12 лет с момента начала работы Singer построила 450 рестомодов, и, по словам Роба Дикинсона, хотела бы остановиться на этом количестве. По мнению главы ателье, прекращение сборки спорткаров сохранит их ценность «неразмытой», а сам этот шаг станет демонстрацией уважительного отношения к заказчикам.
  • Взамен Singer сосредоточится на совершенствовании проекта Turbo Study — концепции рестомодов на платформе Porsche 911 того же поколения, но с турбированными моторами. Как заявил Дикинсон, турбонаддув во многих отношениях является синонимом Porsche, и двигатель после доработки в ателье обеспечит «шокирующий» уровень крутящего момента. Однако на тонкую настройку мотора уйдёт ещё несколько месяцев.

По данным самого ателье, Singer располагает уже примерно 70 заказами на постройку турбированных рестомодов — они были получены с момента анонса проекта Turbo Study в начале нынешнего года. Точные технические характеристики пока не названы, но 3,8-литровый «оппозитник», который использует ателье, сможет развивать до 510 л.с.

Если Porsche, то атмо или турбо?

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