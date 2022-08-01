Ателье Singer перестанет модифицировать классические Porsche 911

За 12 лет с момента начала работы Singer построила 450 рестомодов, и, по словам Роба Дикинсона, хотела бы остановиться на этом количестве. По мнению главы ателье, прекращение сборки спорткаров сохранит их ценность «неразмытой», а сам этот шаг станет демонстрацией уважительного отношения к заказчикам.