Ателье Singer перестанет модифицировать классические Porsche 911

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Дмитрий Елизаров
Ателье Singer Vehicle Design известно в первую очередь своими рестомодами на базе классического Porsche 911 в кузове 964. Однако, как заявил Top Gear глава компании Роб Дикинсон, этот проект будет приостановлен на неопределённое время. Singer сосредоточится на концептуально иных рестомодах.
По данным самого ателье, Singer располагает уже примерно 70 заказами на постройку турбированных рестомодов — они были получены с момента анонса проекта Turbo Study в начале нынешнего года. Точные технические характеристики пока не названы, но 3,8-литровый «оппозитник», который использует ателье, сможет развивать до 510 л.с.