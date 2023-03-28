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Ателье Saleen отпразднует своё 40-летие очень особенным Мустангом

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Дмитрий Елизаров

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Тюнинг-ателье Saleen, основанное Стивом Салином в 1983 году, опубликовало изображения юбилейного проекта. В честь своего 40-летия компания выпустит 10 единиц глубоко доработанных Ford Mustang, которые будет продавать под названием Saleen SA-40. Оценены автомобили минимум в 142 тысячи долларов каждый, но один из них можно будет получить гораздо дешевле.

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  • Saleen SA-40 базируется на открытой версии Ford Mustang предыдущего поколения, производство которого вот-вот завершится. Спорткар снабдили развитым аэродинамическим обвесом, а задние сиденья укрыли необычной накладкой с двумя «горбами», превращающей кабриолет в спидстер. При этом компания особо подчёркивает, что сами кресла остались полностью функциональными, а накладку при необходимости можно снять.
  • Все 10 машин будут выкрашены в безальтернативный цвет Speedlab Yellow в сочетании с чёрными и карбоновыми акцентами.
  • Спорткар оснащён штатным для Mustang пятилитровым V8, однако двигатель был доработан. Теперь он развивает 811 л.с. и 915 Нм. Сообщается также о модернизации подвески и тормозной системы.
  • Один из запланированных к постройке Saleen SA-40 компания разыграет среди людей, сделавших пожертвования на исследования методов лечения рака.

Помимо глубокого тюнинга Мустангов и пикапов Ford F-150 ателье Saleen известно также суперкаром собственной конструкции. Всего было выпущено около сотни экземпляров Saleen S7, и цена некоторых из них на аукционах может превышать миллион долларов.

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