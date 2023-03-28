Ателье Saleen отпразднует своё 40-летие очень особенным Мустангом

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Тюнинг-ателье Saleen, основанное Стивом Салином в 1983 году, опубликовало изображения юбилейного проекта. В честь своего 40-летия компания выпустит 10 единиц глубоко доработанных Ford Mustang, которые будет продавать под названием Saleen SA-40. Оценены автомобили минимум в 142 тысячи долларов каждый, но один из них можно будет получить гораздо дешевле.
Помимо глубокого тюнинга Мустангов и пикапов Ford F-150 ателье Saleen известно также суперкаром собственной конструкции. Всего было выпущено около сотни экземпляров Saleen S7, и цена некоторых из них на аукционах может превышать миллион долларов.