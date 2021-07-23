Ателье Posaidon зарядило старый Mercedes-Benz S-класса до 940 сил

Тюнинг-ателье Posaidon представило серию пакетов доработок ушедшего с конвейера Мерседеса S-класса в кузове W222. Как пишет Carscoops, все они базируются на заряженной версии AMG S 63. Топовый вариант увеличивает стоковую отдачу в полтора раза.