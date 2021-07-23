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Ателье Posaidon зарядило старый Mercedes-Benz S-класса до 940 сил

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Кирилл Малышев

Тюнинг-ателье Posaidon представило серию пакетов доработок ушедшего с конвейера Мерседеса S-класса в кузове W222. Как пишет Carscoops, все они базируются на заряженной версии AMG S 63. Топовый вариант увеличивает стоковую отдачу в полтора раза.

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  • Четырёхлитровый V8 с двойным наддувом с завода выдаёт 612 л.с. и 900 Нм момента. Простым пере­программиро­ванием блока управления двигателем можно повысить отдачу до 707 сил и 1000 Нм. Все остальные пакеты от Posaidon требуют ещё и доработки силового агрегата.
  • Модернизированные турбонагнетатели, спортивный воздушный фильтр и новая система выпуска доводят отдачу до 830 сил и 1100 Нм. Следующий шаг – 880 «лошадей» и 1200 Нм. Такой S‑класс набирает сотню за 3,2 секунды и разгоняется до 350 км﻿/﻿ч.
  • Топ-модификация – это 940 л.с. и 1280 Нм. У неё вдовесок к описанным выше доработкам изменены головки цилиндров и клапаны, добавлена система впрыска воды/метанола. Максимальную скорость ателье описывает расплывчато: более 350 км﻿/﻿ч.

Ранее тюнинг-ателье Mansory представило новую вариацию своего видения внедорожника Mercedes-AMG G 63. Основным отличием этого проекта, кроме обилия карбоновых деталей, стал новый цвет кузова, который тюнеры назвали China Blue, — «Китайский синий».

Нужен ли тюнинг S-классу от AMG?

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