Ателье Posaidon зарядило старый Mercedes-Benz S-класса до 940 сил

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Новый Mercedes-Benz S-класс, прокачанный в Mansory: плюс 91 сила и много карбона
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Кирилл Малышев
Тюнинг-ателье Posaidon представило серию пакетов доработок ушедшего с конвейера Мерседеса S-класса в кузове W222. Как пишет Carscoops, все они базируются на заряженной версии AMG S 63. Топовый вариант увеличивает стоковую отдачу в полтора раза.
Ранее тюнинг-ателье Mansory представило новую вариацию своего видения внедорожника Mercedes-AMG G 63. Основным отличием этого проекта, кроме обилия карбоновых деталей, стал новый цвет кузова, который тюнеры назвали China Blue, — «Китайский синий».